Анализ дыхания поможет контролировать прием лекарств при шизофрении

Прибор, который позволяет по дыханию определять регулярность приема лекарств пациентами с шизофренией, разработали ученые Московского государственного технического университета имени Николая Баумана и московской Психиатрической клинической больницы №1 имени Николая Алексеева.

Фотографии: пресс-служба МГТУ имени Николая Баумана

Устройство использует инфракрасное излучение для анализа химического состава дыхания. Метод не требует забора крови или инъекций, что делает его удобным для частого применения.

«Базовая идея — по анализу выдыхаемого газа определять метаболомный профиль пациента. Это набор молекулярных соединений (метаболитов), которые присутствуют в организме. Такой «снимок» отражает текущее состояние обмена веществ. Это схоже с анализом крови, но в крови мы исследуем большие органические молекулы — белки, а в дыхании — легкие летучие соединения», — пояснил начальник научно-исследовательского отдела в Центре прикладной физики МГТУ Игорь Фуфурин.

По его словам, на текущий момент создан лабораторный образец прибора и описана методика отбора проб. В ходе разработки и испытаний исследователи намерены выполнить 3,6 тысячи анализов. Такой объем необходим для накопления нужной статистики и проверки правильности данных прибора.

«При лечении шизофрении одна из проблем заключается в том, что больные, чувствуя себя здоровыми и отрицая патологию, в инициативном порядке пропускают прием лекарств. Порой это связано с забывчивостью или страхом осложнений из-за побочных эффектов действия препаратов», — рассказал старший научный сотрудник научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии при ПКБ №1 Денис Андреюк.

Однако такие действия представляют серьезную опасность. Они могут привести к обострениям, которые ускоряют разрушение мозга и снижают качество жизни пациентов.

По словам специалистов, около 0,5% людей в мире страдают шизофренией. Причем болезнь часто поражает молодых. Новая методика позволит врачам своевременно выявлять нарушения режима и предотвращать рецидивы, что снизит долю повторных госпитализаций, пишут «Известия».