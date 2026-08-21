Анализ дыхания поможет контролировать прием лекарств при шизофрении

Прибор, который позволяет по дыханию определять регулярность приема лекарств пациентами с шизофренией, разработали ученые Московского государственного технического университета имени Николая Баумана и московской Психиатрической клинической больницы №1 имени Николая Алексеева.
Фотографии: пресс-служба МГТУ имени Николая Баумана
Устройство использует инфракрасное излучение для анализа химического состава дыхания. Метод не требует забора крови или инъекций, что делает его удобным для частого применения.
По его словам, на текущий момент создан лабораторный образец прибора и описана методика отбора проб. В ходе разработки и испытаний исследователи намерены выполнить 3,6 тысячи анализов. Такой объем необходим для накопления нужной статистики и проверки правильности данных прибора.
Однако такие действия представляют серьезную опасность. Они могут привести к обострениям, которые ускоряют разрушение мозга и снижают качество жизни пациентов.
По словам специалистов, около 0,5% людей в мире страдают шизофренией. Причем болезнь часто поражает молодых. Новая методика позволит врачам своевременно выявлять нарушения режима и предотвращать рецидивы, что снизит долю повторных госпитализаций, пишут «Известия».