Физика стала самым сложным предметом в средней и старшей школе

Физика является самым сложным предметом в средней и старшей школе согласно шкале трудности учебных предметов, приведенной в санитарных правилах.

На втором месте по сложности из предметов расположилась химия. Кроме того, третье место в старшей школе заняла алгебра, а в средней позицию получила история, пишет РИА Новости.

Также на уровне основного общего образования на четвертом - иностранный язык, на пятом - геометрия и алгебра.

На уровне среднего общего образования на четвертом месте - русский и родной языки, пятое место заняли иностранный язык и литература.