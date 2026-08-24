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Приставы в рамках акции посетят дома псковичей, которые не платят алименты

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Акция «Собери ребенка в школу — заплати алименты» стартует с сегодняшнего дня, 24 августа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, данная акция направлена на поддержание детей из малоимущих семей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов и скрываются от судебных приставов, а также призвана напомнить, что уплаченные алименты помогут подготовить ребенка к школе.

Изображение предоставлено пресс-службой управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области

C целью побуждения должников к оплате алиментов запланированы мероприятия с выходом судебных приставов по адресам неплательщиков для проверки их имущественного положения, активизируется работа по применению к должникам мер принудительного характера, таких как ограничение на выезд за границу, запрет на регистрационные действия с имуществом, арест имущества, ограничение права на пользование водительскими правами. Особое внимание будет уделено привлечению неплательщиков к административной и уголовной ответственности.

Судебные приставы проверят и бухгалтерии предприятий и организаций, где работают неплательщики: оценят, насколько правильно и своевременно удерживаются из заработной платы средства на содержание ребенка.

Информационная акция продлится до 6 сентября. Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области призывает отцов и матерей, забывших о своем родительском долге, принять меры к погашению задолженности по алиментам, чтобы День знаний стал долгожданным и праздничным для всех детей без исключения.

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