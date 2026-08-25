Если сердце устало. Как в Псковской области спасают пациентов с ХСН

В Псковской областной клинической больнице работает узкоспециализированное отделение для пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), открытие которого в прошлом году стало частью масштабной реформы кардиологической службы региона.

Почему ведению пациентов с этой тяжелой патологией уделяется особое внимание, как распознать болезнь на ранних стадиях и при каких условиях лечение помогает продлить жизнь, рассказала заместитель главного врача по региональному сосудистому центру - врач-кардиолог, врач анестезиолог-реаниматолог Алина Кузуб.

Реформа кардиологической службы проходила в два этапа. В 2024 году на базе областной больницы открыли отделение плановой кардиологии, а в 2025-м сюда перевели отделение кардиологии ХНС из городского филиала больницы, поскольку там не хватало мощностей для быстрой диагностики.

Теперь все кардиологические отделения (неотложное, плановое) находятся в одном месте, в том числе и узкоспециализированное подразделение, где врачи могут точечно работать с самыми тяжелыми пациентами.

«Хроническая сердечная недостаточность - это заболевание, которое ухудшает не только здоровье, но качество жизни. Эти пациенты требуют огромного внимания. И мы хотели сделать так, чтобы узконаправленно занимались только ими, подбирали терапию, обследовали. И чтобы пациенты находились в своей среде, понимали, что они не одиноки в своем заболевании», - отмечает Алина Кузуб.

Сердечная недостаточность: чем опасна?

«Говоря простыми словами, сердце - это насос. При сердечной недостаточности оно не может прокачивать кровь с нужной силой», - поясняет врач.

Из-за неправильной циркуляции крови в организме развивается застой жидкости в легких (появляется одышка), в ногах (образуются отеки), в печени (увеличивается в размерах).

«Основные симптомы - одышка, появление отеков и утомляемость. Например, вы понимаете, что привычный темп для вас становится тяжелым, хочется чаще останавливаться, чтобы просто перевести дух. Вечером вы не влезаете в привычную обувь, резинка от носков оставляет глубокий след, который не проходит. Тяжело нагнуться, чтобы завязать шнурки», - перечисляет врач.

Еще один идеальный маркер - пациент с сердечной недостаточностью не может спать горизонтально. «Человек перестает спать на одной подушке и начинает подкладывать вторую, а в тяжелых случаях спит сидя в кресле», - поясняет Алина Кузуб.

ХСН кардинально ухудшает качество жизни - человек больше не может быть активным. Но самое главное - без медицинской помощи болезнь может привести к необратимым последствиям. «Когда я начинала работу, нас учили: если выявлена сердечная недостаточность, мы отсчитываем три года до летального исхода. Сейчас, благодаря терапии, этот срок отодвигается, но диагноз остается серьезным», - предупреждает специалист.

Пациенты с ХСН - это в основном пожилые люди. Однако болезнь может быть выявлена и у более молодых. «После 40-50 лет появляются заболевания, которые могут привести к сердечной недостаточности. В Псковской области, так же, как и в стране и во всём мире, таких больных действительно очень много», - говорит врач.

Возможности диагностики

Диагностика заболевания может осложняться неспецифичностью симптомов, например, нормальной или практически не нарушенной сократительной способностью сердца.

По словам врача, пациенты с ХСН делятся на две группы: с низкой и с сохранной фракцией выброса - показателя того, насколько эффективно сердце справляется со своей насосной функцией. Низкая фракция часто встречается после инфаркта. Патологию сразу видно на УЗИ, диагноз ставится быстро и назначается терапия.

Распознать ХСН у пациентов с сохраненной фракцией выброса гораздо сложнее. На УЗИ сердце выглядит нормально, но заболевание уже есть. Часто страдают женщины, люди с лишним весом, курящие, с гипертонией и аритмией. «С 2019 года очень активно мы начали выявлять больных с сохраненной фракцией выброса. При проведениях кардиографии у таких пациентов картина сразу не видна. Но у нас есть жалобы, факторы риска и главное -лабораторные анализы, которые позволяют поставить правильный диагноз», - отмечает врач.

В Псковской областной клинической больнице имеется все необходимое для диагностики и лечения больных с ХСН.

«Оснащенность нашей больницы как якорной организации - одна из лучших. Именно поэтому мы сюда перевели кардиологическое отделение. Здесь можно сделать эхокардиографию, нагрузочные тесты и другие сложные обследования, необходимые для кардиологических больных», - сообщает врач.

Какие виды диагностики доступны?

• Эхокардиография (стандартная и чреспищеводная).

• Коронарография (для поиска ишемической причины ХСН).

• Холтеровское мониторирование.

• Лабораторная диагностика (анализ NT-proBNP).

На базе учреждения работают специалисты по легочной гипертензии и аритмологии, что позволяет обследовать пациента комплексно. Кроме того, специалисты больницы работают в тесной связке с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра имени В.А.Алмазова.

«Псковская область - регион, который они курируют. Они наши большие друзья, мы обмениваемся опытом, обсуждаем лечение пациентов в режиме реального времени. А также передаем им пациентов для подготовки к операции по трансплантации сердца. Такие операции - единственный выход при тяжелой кардиомиопатии», - отмечает доктор..

«Не отменяйте препараты сами!»

Алина Кузуб поясняет, что примерно 98% пациентов поступают в отделение ХСН на скорой в состоянии декомпенсации (сильные отеки, невозможность дышать).

«Причинами такого состояния может стать как прогрессировавшие болезни, так и самостоятельная отмена препаратов. После лекарственной терапии пациенту становится лучше, и он сам прекращает прием таблеток. Хотя мы 100 раз предупреждаем, что без препаратов состояние будет ухудшаться, и он снова попадет в стационар. Это как с давлением: отменил таблетки - и через пару недель снова криз. Но для сердца это критичнее. Каждая новая госпитализация приближает печальный исход», - бьет тревогу доктор.

Самостоятельную отмену лекарств Алина Кузуб называет серьезной проблемой:

«Да, препараты могут вызывать слабость или диспепсию. Но это лучше, чем прогрессирующая недостаточность. Ни в коем случае не отменяйте препараты сами!»

По словам врача, в Псковской области, как и в целом по стране, все жизненно важные препараты для кардиологических больных входят в льготное обеспечение. «Очень важно: если у вас есть федеральная или региональная льгота, не отказывайтесь от нее в пользу монетизации. Набор из 4-5 препаратов для ХСН стоит дороже, чем эта выплата. Если вы уже отказались - до конца сентября обязательно напишите заявление на возврат в льготу», - советует она.

Также появилось много российских и индийских дженериков, которые значительно дешевле оригиналов и доступны по качеству.

Чтобы жить полноценно

При хронической сердечной недостаточности (ХСН) важна не только лекарственная терапия. По словам врача, пациентам необходимо менять образ жизни. Вместе с назначенными врачом лекарствами такие корректировки помогают стабилизировать состояние и снизить нагрузку на сердце. «Это не ограничения, а просто изменения, которые позволят чувствовать себя лучше», - поясняет Алина Кузуб.

Например, пациентам с ХСН не запрещено путешествовать или заниматься спортом. Но с оговорками. Так, во время длительных перелетов возникает риск тромбозов. Поэтому обязательно компрессионное белье, разминка ног (сгибание пальцев, вращение стопами) и ходьба по салону. Что касается спорта, то заниматься им нужно, но без фанатизма и перегрузок: предпочтительны пешие прогулки, легкая гимнастика.

В питании у пациентов с ХСН «два главных врага» - соль и вода (ее объем нужно строго записывать и контролировать). «Соль задерживает воду. Поэтому. исключаем из меню колбасы, все соленое и маринованное, снеки. Такой контроль за питанием необходим, чтобы сохранить здоровье », - отмечает врач.

Можно ли избежать болезни?

Врач говорит: «Да. Если вести здоровый образ жизни и проходить диспансеризацию».

«До 40 лет - раз в три года, после 40 - каждый год. Это бесплатно и занимает немного времени, но спасает жизни. Мы можем выявить факторы риска (высокое давление, сахарный диабет, аритмию) до того, как они разрушат сердце», - призывает доктор.

По словам Алины Кузуб, правильное питание, физическая активность и регулярные профосмотры снижают риск возникновения такого тяжелое заболевания, как ХСН.

«Не пренебрегайте вашим здоровьем. Берегите сердце! Это единственный орган, который работает без остановки, когда вы спите, едите или бегаете», - заключила она.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой