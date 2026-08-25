Сильная вспышка случилась на Солнце

Сильная вспышка класса М произошла на Солнце во вторник, выброшенная плазма может вызвать магнитную бурю на Земле, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

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«На Солнце - самая сильная вспышка в текущем всплеске активности уровня M7.0 с очевидным выбросом плазмы в космос», - говорится в сообщении.

По данным ученых, край плазменного облака заденет Землю, однако большая его часть пройдет мимо.

В лаборатории также сообщили о возможных магнитных бурях. «Это может стать самой сильной магнитной бурей за 1-2 месяца», - сказано в сообщении.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса М относятся к сильным, они могут вызвать радиопомехи на Земле и возможные геомагнитные бури, пишет «Интерфакс».