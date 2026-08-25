 
Общество

Для организации питания великолукских школьников приобрели новый транспорт

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К новому учебному году предприятие ООО «Школьное питание», которое оказывает услуги по питанию великолукских школьников, приобрело новый транспорт для доставки продуктов, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фотографии: администрация города Великие Луки

Перед началом учебного года особое внимание уделяется организации качественного и своевременного питания школьников. Для обеспечения бесперебойной работы и доставки необходимых продуктов в образовательные учреждения предприятием был приобретен новый специализированный транспорт.

Новая техника позволит сделать процесс перевозки более удобным и оперативным, обеспечить своевременную доставку продуктов и готовой продукции и повысить эффективность работы службы школьного питания.

«Подготовка к 1 сентября — это большая комплексная работа, и организация питания занимает в ней одно из важных мест. Новый транспорт позволит нам более оперативно решать вопросы доставки и обеспечить необходимые условия для стабильной работы системы школьного питания», — отметила директор предприятия Светлана Жевнерова.

В новом учебном году школьные столовые Великих Лук вновь будут ежедневно обеспечивать детей горячим питанием. При этом совершенствуется не только организация самого питания, но и вся система его обеспечения — от закупки продуктов до их доставки в образовательные учреждения.

«Обновление автопарка — еще один шаг к созданию современной и надежной системы школьного питания, отвечающей требованиям безопасности, качества и комфорта», — заключили в администрации города.

 

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