Для организации питания великолукских школьников приобрели новый транспорт

К новому учебному году предприятие ООО «Школьное питание», которое оказывает услуги по питанию великолукских школьников, приобрело новый транспорт для доставки продуктов, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
Фотографии: администрация города Великие Луки
Перед началом учебного года особое внимание уделяется организации качественного и своевременного питания школьников. Для обеспечения бесперебойной работы и доставки необходимых продуктов в образовательные учреждения предприятием был приобретен новый специализированный транспорт.
Новая техника позволит сделать процесс перевозки более удобным и оперативным, обеспечить своевременную доставку продуктов и готовой продукции и повысить эффективность работы службы школьного питания.
В новом учебном году школьные столовые Великих Лук вновь будут ежедневно обеспечивать детей горячим питанием. При этом совершенствуется не только организация самого питания, но и вся система его обеспечения — от закупки продуктов до их доставки в образовательные учреждения.