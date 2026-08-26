Умерла «королева кантри» Долли Партон в возрасте 80 лет

Американская кантри-певица и актриса Долли Партон, которую называли «королевой кантри», скончалась в возрасте 80 лет, сообщил ее племянник.

Фото: AP Photo / Amy Harris

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«Сегодня я представляю семью Партон и Оуэнс и сообщаю о кончине моей тети Долли Ребекки Партон Дин. Это большая честь, честь, которая смешана с абсолютной гордостью и глубокой печалью. Но печаль — это наше чувство, а не Долли. Долли жила полной жизнью», — сказал в видеообращении племянник певицы Брайан Сивер, который также возглавлял службу охраны своей тети.

Он не раскрыл причины смерти Партон, однако сама певица в мае 2026 года заявила об отмене предстоящих концертов и о том, что она уже несколько лет проходит лечение от камней в почках. Тогда звезда американской кантри-сцены выражала надежду на скорое возвращение к активной жизни.

В сентябре у Долли Партон было запланировано три концерта в Лас-Вегасе.

Долли Партон начала свою карьеру в середине 1950-х, добившись признания в 1967 году с песней Dumb Blonde. Ее композиция Jolene, выпущенная в 1973 году, попала в список ста величайших песен кантри и 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone, пишет «РИА Новости».