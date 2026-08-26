В Псковскую область поступило более 2000 доз вакцины от пневмококка. Она предназначена для взрослого населения, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения региона.

Как пояснили в облздраве, вакцинация защищает от тяжелых форм болезни. Даже если привитый человек заболеет, болезнь будет протекать в легкой форме, как обычная ОРВИ, без риска для жизни. Также она снижает риск осложнений. Пациент защищает себя от воспаления легких, отита и других опасных состояний. Создает коллективный иммунитет. Чем больше людей привито, тем меньше бактерий циркулирует вокруг. Это защищает тех, кому прививку делать нельзя по медицинским показаниям.

Вакцинации подлежат:

Люди старшего поколения 65+;

Граждане, призывающиеся на военную службу;

Лица старше 60 лет, страдающие хроническим заболеванием легких;

Лица старшего трудоспособного возраста, проживающие в организациях социального обслуживания.

Прививку можно сделать бесплатно в поликлинике, ФАПе, врачебной амбулатории, офисе врача общей практике по месту жительства после консультации с терапевтом или фельдшером.