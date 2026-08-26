 
Общество

В Псковскую область поступило более 2000 доз вакцины от пневмококка

0

В Псковскую область поступило более 2000 доз вакцины от пневмококка. Она предназначена для взрослого населения, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения региона. 

Как пояснили в облздраве, вакцинация защищает от тяжелых форм болезни. Даже если привитый человек заболеет, болезнь будет протекать в легкой форме, как обычная ОРВИ, без риска для жизни. Также она снижает риск осложнений. Пациент защищает себя от воспаления легких, отита и других опасных состояний. Создает коллективный иммунитет. Чем больше людей привито, тем меньше бактерий циркулирует вокруг. Это защищает тех, кому прививку делать нельзя по медицинским показаниям.

Вакцинации подлежат:

  • Люди старшего поколения 65+;
  • Граждане, призывающиеся на военную службу;
  • Лица старше 60 лет, страдающие хроническим заболеванием легких;
  • Лица старшего трудоспособного возраста, проживающие в организациях социального обслуживания.

Прививку можно сделать бесплатно в поликлинике, ФАПе, врачебной амбулатории, офисе врача общей практике по месту жительства после консультации с терапевтом или фельдшером.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026