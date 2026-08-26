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В Пскове проходит ежегодный августовский областной педсовет

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Ежегодное августовское областное педагогическое совещание проходит в Пскове сегодня, 26 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве образования Псковской области.

Участниками встречи стали представители органов местного самоуправления, руководители, педагоги образовательных организаций региона, наставники, методисты и другие профильные специалисты.

В этом году с утра работают 13 секций в разных учреждениях образования и культуры города, на которых обсуждаются актуальные вопросы сферы образования. В частности, педагоги обсудят изменения в нормативной базе и стандартах на 2026/2027 год, воспитательный потенциал образовательной среды, совершенствование методики и оценки качества преподавания обществоведческих дисциплин, среди которых история, обществознание, духовно-нравственная культура России, цифровую трансформацию образования и другие темы. 

Пленарное заседание в Псковской областной филармонии (Псков, улица Некрасова, 24) начнётся в 15:00.

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