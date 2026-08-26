Скончалась бывший главврач псковского кожвендиспансера Мира Глинникова

Ушла из жизни бывший главный врач Кожно-венерологического диспансера Псковской области Мира Глинникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: министерство здравоохранения Псковской области

Мира Глинникова родилась в 1938 году. Её путь в медицине начался в 1962 году в Плюсской районной больнице. В 1963 году она пришла в Псковский областной кожно‑венерологический диспансер на должность врача‑ординатора. В 1966 году её назначили заместителем главного врача по лечебной части, а в 1979 году — главным врачом диспансера. На этом посту она проработала 16 лет — до 1995 года.

«Под её руководством диспансер развивался, совершенствовалась система оказания помощи пациентам, укреплялся профессиональный коллектив», - отметили в Минздраве.

В 1987 году за высокие профессиональные достижения Миру Глинникову наградили знаком «Отличник здравоохранения».