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Скончалась бывший главврач псковского кожвендиспансера Мира Глинникова

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Ушла из жизни бывший главный врач Кожно-венерологического диспансера Псковской области Мира Глинникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве здравоохранения Псковской области.

Фото: министерство здравоохранения Псковской области

Мира Глинникова родилась в 1938 году. Её путь в медицине начался в 1962 году в Плюсской районной больнице. В 1963 году она пришла в Псковский областной кожно‑венерологический диспансер на должность врача‑ординатора. В 1966 году её назначили заместителем главного врача по лечебной части, а в 1979 году — главным врачом диспансера. На этом посту она проработала 16 лет — до 1995 года.

«Под её руководством диспансер развивался, совершенствовалась система оказания помощи пациентам, укреплялся профессиональный коллектив», - отметили в Минздраве.

В 1987 году за высокие профессиональные достижения Миру Глинникову наградили знаком «Отличник здравоохранения».

«Она была не просто высококвалифицированным специалистом — она была человеком редкой ответственности и целеустремлённости, искренне преданным своему делу. Её безупречная работа, инициатива и старание помогали тысячам людей получать квалифицированную помощь при кожных и венерологических заболеваниях. Её труд, мудрость и доброта останутся эталоном служения медицине. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Миры Леонидовны», - заключили в министерстве.
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