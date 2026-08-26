Великолучанка осуждена за сбыт наркотиков с отсрочкой приговора

Великолукский городской суд вынес приговор 21-летней местной жительнице, признанной виновной в незаконном сбыте наркотических средств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в январе 2025 года Карасева незаконно сбыла лицу, участвовавшему в оперативно-розыскном мероприятии, ранее приобретенное ею с использованием сети «Интернет» наркотическое средство.

В судебном заседании подсудимая признала вину и раскаялась в содеянном.

При назначении наказания суд учел фактические обстоятельства и общественную опасность содеянного, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также обстоятельства, смягчающие наказание, в том числе активное способствование подсудимой расследованию преступления и наличие на ее иждивении малолетнего ребенка.

Приговором суда Карасевой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев, которое на основании части 1 статьи 82 УК РФ отсрочено до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.