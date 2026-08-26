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Проживающих вблизи школ и избирательных участков владельцев оружия проверили псковские росгвардейцы

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На территории Псковской области завершилось профилактическое мероприятие «Оружие», направленное на усиление контроля за оборотом оружия, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по региону. 

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

В рейде приняли участие сотрудники лицензионно разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области совместно с представителями органов внутренних дел.

Основные задачи мероприятия включали проверку владельцев оружия, нарушивших сроки получения разрешительных документов, а также граждан, проживающих вблизи образовательных организаций, мест проведения Единого дня голосования. 

Всего проверено 158 владельцев гражданского оружия. Выявлено 12 административных правонарушений. Изъято 32 единицы гражданского оружия и около 200 боеприпасов.

В ходе мероприятия росгвардейцы проводили разъяснительную работу с владельцами оружия,  напоминая о правилах хранения и    ношения огнестрельного оружия, а также информировали о возможности охраны имущества через подразделения вневедомственной охраны области.

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