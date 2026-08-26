Число незаконных рубок в Псковской области снизилось на 54%

Количество случаев незаконной вырубки лесов в Псковской области снизилось на 54% с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: Пресс-службе правительства Псковской области

Вопросы противодействия незаконным рубкам на территории лесного фонда Псковской области обсудили участники профильной межведомственной комиссии под председательством руководителя Аппарата Правительства региона Андрея Вьюнова в среду, 26 августа.

Основное внимание участники заседания уделили оценке эффективности ранее принятых на МВК решений, отметив, что во многом благодаря выстроенному межведомственному взаимодействию удалось сократить количество незаконных рубок и причиненный ими ущерб. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Псковской области Дмитрий Петров сообщил, что ущерб, причиненный лесному хозяйству, составил 5,4% от показателя прошлого года, а количество случаев незаконной вырубки лесов снизилось на 54%. По состоянию на 26 августа этого года на территории лесного фонда региона зафиксировано 23 случая.

В Псковской области продолжает действовать многоуровневая система охраны лесов: патрулирование, федеральный контроль и надзор, авиапатрулирование, космический мониторинг. Также в мероприятиях по пресечению незаконных рубок принимают участие представители отряда содействия обороне и безопасности «Дружина».

В продолжение заседания участники комиссии — представители УМВД России по Псковской области, Департамента лесного хозяйства по СЗФО, профильного министерства — рассмотрели вопросы совершенствования механизмов межведомственного взаимодействия для выявления и привлечения к ответственности виновных лиц в рамках нарушений, связанных с незаконной вырубкой леса и транспортировкой древесины.

В пресс-службе правительства напомнили, что в регионе продолжает работать единый ресурс для приема информации граждан о незаконных рубках: appeals.pskov.ru. Форма связи позволяет приложить фотоматериалы, в том числе с геометками для автоматического определения местоположения незаконной вырубки на карте. Для подачи обращения на сайт необходимо авторизоваться через портал «Госуслуги».