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Ученые создали методику для прогноза влияния лунной гравитации на мышцы

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Исследователи Московского авиационного института предложили методику, которая поможет прогнозировать негативные процессы в мышцах при разной гравитации.

Изображение сгенерировано нейросетью

Разработка станет основой для математических моделей и программных комплексов, которые позволят с высокой точностью рассчитывать, как изменения произойдут во время будущих миссий на Луну, Марс и другие планеты.

Это даст возможность заранее создать комплекс мер для сохранения здоровья и работоспособности участников экспедиций.

«Во время космического полета мышечная масса имеет свойство уменьшаться. Это происходит из-за отсутствия постоянной опорной и механической нагрузки, перераспределения жидкости в организме, изменений в клетках мышц и других факторов», — рассказала старший преподаватель кафедры «Экология, системы жизнеобеспечения и безопасность жизнедеятельности» Аэрокосмического института МАИ Ксения Сафронова. При этом важно понимать, что атрофия мышц не происходит изолированно, добавила она.

Сочетание радиации, стрессов, изоляции и замкнутого пространства могут усиливать негативные воздействия на мышечную систему. Предложенная методика позволит комплексно учитывать и эти факторы, пишут «Известия».

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