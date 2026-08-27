Ученые создали методику для прогноза влияния лунной гравитации на мышцы

Исследователи Московского авиационного института предложили методику, которая поможет прогнозировать негативные процессы в мышцах при разной гравитации.
Изображение сгенерировано нейросетью
Разработка станет основой для математических моделей и программных комплексов, которые позволят с высокой точностью рассчитывать, как изменения произойдут во время будущих миссий на Луну, Марс и другие планеты.
Это даст возможность заранее создать комплекс мер для сохранения здоровья и работоспособности участников экспедиций.
Сочетание радиации, стрессов, изоляции и замкнутого пространства могут усиливать негативные воздействия на мышечную систему. Предложенная методика позволит комплексно учитывать и эти факторы, пишут «Известия».