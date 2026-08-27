Про бонусы «Единой карты псковича» рассказал Виталий Рахманов

В Псковской области с сентября будет запущен новый сервис, который поможет псковичам присоединиться к проекту, который уже успешно реализован в Ленинградской области. Единая карта псковича: ЕКП «Псковская» и её детская версия — «ЕКПшка» станут доступны для заказа в двух региональных отделениях банков: Сбер и ВТБ. О реализации проекта в объединенном общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

Эксперт отметил, что данные карты станут универсальным инструментом: они одновременно будут выполнять функции проездного и документа, удостоверяющего личность. Запуск выпуска карт намечен на 1 сентября, срок изготовления именной карты на первом этапе составит 14 дней, затем будет сокращен до одной недели. Родители школьников, начиная с 6 лет, могут оформить по свидетельству о рождении, СНИЛС ребенка и родителя и своему паспорту карту на ребенка. При этом присутствие в офисе для подачи заявки ребенка не требуется. А вот детей, достигших возраста 14-ти лет, имеющих свой паспорт, будут уже фотографировать на карту. Взрослы карты с 14 лет будут с фотографией, чтобы упростить их идентификацию.

Виталий Рахманов также подчеркнул, что псковичей, решивших заказать себе или ребенку данную карту, ждет приятный бонус в плане экономии времени и отсутствия необходимости носить с собой сразу несколько документов, подтверждающих принадлежность ко льготной категории граждан. «Сейчас пассажирам, имеющим право на льготный проезд, приходится брать с собой сразу два документа: сам проездной и бумагу, подтверждающую льготу либо удостоверяющую личность. Это связано с тем, что обычный льготный проездной можно передать другому человеку — поэтому контролёры обязаны проверять дополнительные документы. Новая система избавит от этой необходимости»,- отметил спикер.

«Единая карта псковича» объединит оба документа: на неё будет записан конкретный проездной, а также размещены персональные данные владельца. Псковичам больше не придётся носить с собой множество документов — всё будет в одной карте.

Виталий Рахманов на тематической пресс-конференции также рассказал, что следующим этапом развития проекта должно стать создание единой экосистемы, которая объединит жителей всего Северо‑Запада.

Начальник управления подчеркнул, что внедрение многофункциональной карты ЕКП «Псковская» — одно из приоритетных и значимых направлений для региона.