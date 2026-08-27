Умерла легендарная японская художница Яей Кусама

Всемирно известная японская художница Яеи Кусама умерла на 98-м году жизни, пишет агентство Kyodo.

«Яеи Кусама умерла 14 апреля в больнице Токио от полиорганной недостаточности», — говорится в сообщении.

Кусама родилась в префектуре Нагано. В 1957 году она переехала в США и до 1973 года работала преимущественно в Нью-Йорке. В 1960-е годы получила известность благодаря уличным перформансам, в которых призывала остановить войну во Вьетнаме. Среди ее самых узнаваемых работ — скульптуры в виде тыкв, установленные в разных странах.

Фирменный стиль художницы — бесчисленные горохи и сетчатые узоры, которые, по ее словам, происходят из галлюцинаций, преследовавших её с детства. Кусама работала в различных техниках, включая живопись, графику и мягкие скульптуры. В 1993 году она представляла Японию на Венецианской биеннале, а в 1998 году в Музее современного искусства в Нью-Йорке прошла её персональная выставка. В 2011–2012 годах крупные музеи Европы и США провели масштабные ретроспективы ее работ, пишет РИА Новости.