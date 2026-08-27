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Августовская педагогическая конференция прошла в Пушкинских Горах

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Августовская педагогическая конференция, прошла в актовом зале СОШ имени А.С.Пушкина в Пушкинских Горах сегодня, 27 августа. Она объединила педагогическое сообщество района, представленное дошкольным, общим и дополнительным образованием. Об этом сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в своём канале Мах.

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова/ канал Мах

«В таком формате воспитатели детского сада «Сказка» и его структурных подразделений, учителя СОШ имени А.С.Пушкина, санаторной школы-интернат и Исского филиала, педагоги Школы искусств имени С.С.Гейченко не собирались уже давно, поэтому представленный начальником отдела образования администрации округа Александром Осиповым доклад об итогах работы системы образования района за прошлый учебный год и планы на новый учебный год стал интересным информационным полем для педагогов всех категорий», - рассказала глава округа. 

Оксана Филиппова поприветствовала коллег накануне учебного года, отметив профессиональные успехи и пожелав удачного года, наполненного новыми открытиями и достижениями. Она вручитла Знак отличия Министерства просвещения РФ «Отличник просвещения» Римме Васильевой, учителю начальных классов СОШ имени А.С.Пушкина.

Почетными Грамотами главы Пушкиногорского муниципального округа отмечены:

  • Иванова Ольга Григорьевна, учитель химии и биологии санаторной школы-интернат
  • Сергеева Татьяна Николаевна, младший воспитатель детсада «Сказка»
  • Макаров Анатолий Александрович, учитель географии СОШ имени А.С.Пушкина.
 

«Под аплодисменты присутствующих поприветствовали Галину Пустошкину, заведующую Исским филиалом, которая на вчерашней областной педагогической конференции была отмечена Благодарностью депутата Государственной Думы РФ Александра Козловского», - отметила Оксана Филиппова. 

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