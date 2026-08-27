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«Растите чемпионов» — Михаил Ведерников о посещении обновленной гимназии в Тямше

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил МБОУ «Тямшанская гимназия Псковского района» сегодня, 27 августа, с целью проконтролировать готовность учреждения к новому учебному году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Совместно с губернатором на осмотре присутствовали глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова, ветеран СВО, сотрудник псковского филиала Центра «Воин» и выпускник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко, председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов и министр образования Псковской области Александр Сорокин.

В 2023 году в МБОУ «Тямшанская гимназия» в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» государственной программы «Развитие образования» проведен капитальный ремонт здания.

МБОУ «Тямшанская гимназия» – образовательная организация, реализующая программы дошкольного, начального общего, основного
и среднего общего образования. Обучающиеся участвуют в мероприятиях патриотической, культурной, волонтерской и профориентационной направленности.

В 2025 году в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» учреждение оснащено средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов: оборудован один кабинет «Основы безопасности и защиты Родины» и один кабинет «Труд (Технология)».

Директор Тямшанской гимназии Татьяна Федорова провела для губернатора и делегации экскурсию по обновленным кабинетам школы, начиная со «Стены памяти» и «Страниц школьной летописи»: «"Стену памяти" нам подарили, а "Страницы летописи" у нас должны быть, потому что Тямшанская гимназия полна на историю».

Также Михаил Ведерников пообщался с работниками школьной столовой и преподавателями физической культуры в обновленном спортивном зале, в котором отбелили потолок и заменили панели по периметру помещения. «Растите чемпионов», — прокомментировал губернатор.

После чего делегация посетила кабинеты с новым оборудованием, например, в одном из них появилось все необходимое для демонстрации ученикам электростатики в действии, а в кабинете труда и технологий оборудованы зоны для рукоделия на швейных машинках и зоны готовки.

В рамках проекта «Точка роста» нацпроекта «Образование» в Тямшанской гимназии доступны уроки робототехники также в специально оборудованном кабинете. Как отметила директор школы, все необходимое для данный занятий имеется.

Также, в ходе экскурсии, Наталья Федорова отметила, что в данной гимназии в качестве преподавателей работает много ее выпускников.

 
«В данной школе мы вовремя поймали проблему с кадрами. Было принято оперативно решать проблему, чтобы не усугублять ситуацию. Будем и дальше расширять программы по привлечению молодых специалистов в наши школы для поддержания стабильной работы заведений», — заключил Михаил Ведерников.

 

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Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

Сорокин Александр Александрович

Сорокин Александр Александрович

Министр образования Псковской области.

Ключко Андрей Васильевич

Ключко Андрей Васильевич

Депутат Псковского муниципального округа первого созыва, участник СВО, ветеран боевых действий, сотрудник Псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин»

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