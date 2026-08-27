«Растите чемпионов» — Михаил Ведерников о посещении обновленной гимназии в Тямше

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил МБОУ «Тямшанская гимназия Псковского района» сегодня, 27 августа, с целью проконтролировать готовность учреждения к новому учебному году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Совместно с губернатором на осмотре присутствовали глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова, ветеран СВО, сотрудник псковского филиала Центра «Воин» и выпускник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Андрей Ключко, председатель Псковского областного собрания депутатов Александр Котов и министр образования Псковской области Александр Сорокин.

В 2023 году в МБОУ «Тямшанская гимназия» в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования» государственной программы «Развитие образования» проведен капитальный ремонт здания.

МБОУ «Тямшанская гимназия» – образовательная организация, реализующая программы дошкольного, начального общего, основного

и среднего общего образования. Обучающиеся участвуют в мероприятиях патриотической, культурной, волонтерской и профориентационной направленности.

В 2025 году в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» учреждение оснащено средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов: оборудован один кабинет «Основы безопасности и защиты Родины» и один кабинет «Труд (Технология)».

Директор Тямшанской гимназии Татьяна Федорова провела для губернатора и делегации экскурсию по обновленным кабинетам школы, начиная со «Стены памяти» и «Страниц школьной летописи»: «"Стену памяти" нам подарили, а "Страницы летописи" у нас должны быть, потому что Тямшанская гимназия полна на историю».

Также Михаил Ведерников пообщался с работниками школьной столовой и преподавателями физической культуры в обновленном спортивном зале, в котором отбелили потолок и заменили панели по периметру помещения. «Растите чемпионов», — прокомментировал губернатор.

После чего делегация посетила кабинеты с новым оборудованием, например, в одном из них появилось все необходимое для демонстрации ученикам электростатики в действии, а в кабинете труда и технологий оборудованы зоны для рукоделия на швейных машинках и зоны готовки.

В рамках проекта «Точка роста» нацпроекта «Образование» в Тямшанской гимназии доступны уроки робототехники также в специально оборудованном кабинете. Как отметила директор школы, все необходимое для данный занятий имеется.

Также, в ходе экскурсии, Наталья Федорова отметила, что в данной гимназии в качестве преподавателей работает много ее выпускников.