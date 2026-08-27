Проект «Парк Вехно» завершился в Новоржевском округе

Успешно завершился проект «Парк Вехно», реализованный ТОСом «Вехно» Новоржевского муниципального округа. Об этом сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова на своей странице ВКонтакте.

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова/ страница ВКонтакте

Индивидуальный предприниматель Иванов провёл работы по благоустройству территории, расчистке участка парка от поросли и кустарников, поваленных деревьев. Также была произведена обрезка сухих сучьев и веток. Комиссия приняла работы, подтвердив высокое качество исполнения проекта.

Главным достижением проекта стало поддержание в надлежащем состоянии рекреационного объекта и создание комфортной среды для отдыха жителей деревни. В парке установлены удобные скамейки, где теперь могут отдохнуть пожилые люди, посещая местные магазины или церковь.

«Этот проект — яркий пример того, как совместными усилиями можно преобразить территорию и сделать жизнь сельчан комфортнее. Уверена, что члены ТОС, гости и жители деревни смогут почаще объединяться и проводить субботники, чтобы поддерживать парк в надлежащем состоянии, убирать сухую листву, упавшие ветки и просто обкашивать его», - отметила Любовь Трифонова.