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В Госдуме предложили показывать на «Госуслугах» запросы органов о гражданах

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Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили показывать на «Госуслугах», какие сведения о гражданине запрашивали государственные органы.

Соответствующее обращение направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

«Представляется целесообразным дополнить пункт 40 правил, утвержденных постановлением правительства РФ… № 1723, предусмотрев отображение в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг по каждому доступному ему запросу перечня категорий сведений, которые были запрошены, и отдельно — перечня категорий сведений, фактически предоставленных из федерального регистра», - сказано в документе.

Депутаты отмечают, что информация должна выводиться в понятной форме, например «документ, удостоверяющий личность», «регистрация по месту жительства», «семейные связи», без необходимости для гражданина разбираться в технических кодах видов сведений.

При реализации механизма, как уточняют авторы инициативы, необходимо сохранить исключения, прямо установленные федеральными законами, и не раскрывать сведения о запросах либо об их объеме в случаях, когда такое раскрытие может повредить проведению оперативно-розыскных мероприятий, расследованию преступлений, обеспечению безопасности государства или иной охраняемой законом деятельности.

«На следующем этапе целесообразно оценить возможность применения единого принципа журнала доступа и к другим государственным информационным системам, если в них технически фиксируются состав предоставленных гражданских данных и получатель информации», - добавляется в письме.

Авторы инициативы считают, что документ ставит целью свободное, устойчивое и безопасное информационное взаимодействие органов власти и граждан и предусматривает развитие цифрового профиля с возможностью предоставления до 150 видов сведений. Раскрытие объема запросов дополняет межведомственный обмен данными понятным пользовательским контролем, подчеркнули депутаты, пишут РИА Новости.

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