Концерт и пенная дискотека ждут гостей псковского «Акваполиса» 29 и 30 августа

Два летних мероприятия проведет псковский торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» 29 и 30 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. Программа включает бесплатный концерт с розыгрышем билетов в аквапарк и традиционную пенную дискотеку.

Мероприятие «Точка лета» стартует в «Акваполисе» 29 августа в 14:00. Для гостей выступит певица Елизавета Ковтун, а также покажут новые номера шоу-балета «Баккара». В программу вошли и шоу гигантских мыльных пузырей, и визит специального гостя — Белого мишки.

Посетители получат призы и подарки, в том числе разыграют билеты в аквапарк. Вход свободный.

Традиционную пенную дискотеку проведет аквапарк 30 августа. Четыре сеанса пройдут в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00.

Уточняется, что посетителям не нужно покупать отдельный билет на дискотеку.