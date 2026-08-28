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Концерт и пенная дискотека ждут гостей псковского «Акваполиса» 29 и 30 августа

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Два летних мероприятия проведет псковский торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» 29 и 30 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. Программа включает бесплатный концерт с розыгрышем билетов в аквапарк и традиционную пенную дискотеку.

Мероприятие «Точка лета» стартует в «Акваполисе» 29 августа в 14:00. Для гостей выступит певица Елизавета Ковтун, а также покажут новые номера шоу-балета «Баккара». В программу вошли и шоу гигантских мыльных пузырей, и визит специального гостя — Белого мишки.

Посетители получат призы и подарки, в том числе разыграют билеты в аквапарк. Вход свободный.

Традиционную пенную дискотеку проведет аквапарк 30 августа. Четыре сеанса пройдут в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00.

Уточняется, что посетителям не нужно покупать отдельный билет на дискотеку.

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