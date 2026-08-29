 
Общество

Мошенники начали предлагать россиянам несуществующие выплаты к 1 сентября

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Аферисты в преддверии Дня знаний распространяют объявления о несуществующих выплатах для семей с детьми, а также используют другие схемы для кражи денег и данных. Об этом рассказали эксперты компаний RuStore и F6.

«Для обмана родителей киберпреступники используют и другие ловушки. Среди них — ложные объявления о несуществующих социальных выплатах для семей с детьми, для "получения" которых требуют заплатить комиссию или подписаться на сомнительные Telegram-каналы и боты», — говорится в исследовании.

Мошенники также могут выдавать себя за продавцов на популярных площадках бесплатных объявлений. Они предлагают товары для детей, технику и другие необходимые к школе вещи по выгодной цене, а для оплаты отправляют покупателя по фишинговой ссылке.

Еще одна схема связана с поддельными сайтами, где от имени известных магазинов и маркетплейсов предлагают пройти опрос и якобы получить денежный или подарочный приз.

«Компрометация данных банковской карты на таких сайтах может привести к хищению денег с банковского счета, а подписка на сомнительные Telegram-каналы и боты — к дальнейшим мошенническим атакам», — предупредили эксперты.

В RuStore также отмечают рост случаев, когда мошенники напрямую обращаются к детям, пишет РИА Новости. Школьникам могут отправлять сообщения под видом организационных уведомлений, например о подготовке к торжественной линейке, и предлагать открыть файл со «списком класса» или перейти по ссылке. Вместо документа пользователь попадает на фишинговую страницу.

Эксперты рекомендуют критически относиться к рекламе в интернете и не переходить на незнакомые сайты по ссылкам из сообщений или по требованиям неизвестных отправителей.

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