Более 70% родителей считают правильным контролировать карманные расходы детей - опрос

Большинство опрошенных россиян считают необходимым контролировать расходы ребенка в пределах установленного лимита на карманные деньги. Так ответили 73% респондентов, следует из исследования банка «Русский стандарт».

«В 2026 году 73% опрошенных считают необходимым регулирование трат ребенка в рамках выделенного ему лимита на карманные расходы (75% в предыдущем опросе). И 27% — не вмешиваются в выбор покупок детей на выданные средства (25% ранее)», — говорится в материалах банка.

При этом 63% родителей в 2026 году начали выдавать детям первые карманные деньги уже в начальной школе. Годом ранее этот показатель составлял 56%. Еще 22% респондентов считают подходящим для этого дошкольный возраст, 14% — среднюю школу и 1% — старшие классы.

Банковскую карту в качестве альтернативы наличным деньгам в начальной школе готовы оформить ребенку 52% родителей. В средней школе такой вариант считают оптимальным 34% опрошенных, в старших классах — 9%, а дошкольникам — 5%.

Также 66% взрослых считают, что деньги ребенку следует выдавать по мере необходимости. Регулярные выплаты поддерживают 30% респондентов, еще 4% предпочитают давать деньги по просьбе ребенка, пишет ТАСС.

В опросах ежегодно участвуют более 1,5 тыс. клиентов банка «Русский стандарт», а также подписчиков групп в социальных сетях.