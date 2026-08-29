 
Общество

Более 70% родителей считают правильным контролировать карманные расходы детей - опрос

0

Большинство опрошенных россиян считают необходимым контролировать расходы ребенка в пределах установленного лимита на карманные деньги. Так ответили 73% респондентов, следует из исследования банка «Русский стандарт».

«В 2026 году 73% опрошенных считают необходимым регулирование трат ребенка в рамках выделенного ему лимита на карманные расходы (75% в предыдущем опросе). И 27% — не вмешиваются в выбор покупок детей на выданные средства (25% ранее)», — говорится в материалах банка.

При этом 63% родителей в 2026 году начали выдавать детям первые карманные деньги уже в начальной школе. Годом ранее этот показатель составлял 56%. Еще 22% респондентов считают подходящим для этого дошкольный возраст, 14% — среднюю школу и 1% — старшие классы.

Банковскую карту в качестве альтернативы наличным деньгам в начальной школе готовы оформить ребенку 52% родителей. В средней школе такой вариант считают оптимальным 34% опрошенных, в старших классах — 9%, а дошкольникам — 5%.

Также 66% взрослых считают, что деньги ребенку следует выдавать по мере необходимости. Регулярные выплаты поддерживают 30% респондентов, еще 4% предпочитают давать деньги по просьбе ребенка, пишет ТАСС.

В опросах ежегодно участвуют более 1,5 тыс. клиентов банка «Русский стандарт», а также подписчиков групп в социальных сетях.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026