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Силы ПВО за ночь сбили 494 беспилотника

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Силы ПВО за ночь уничтожили 494 украинских беспилотника, сообщается в канале Министерства обороны РФ в Мах.

Изображение сгенерировано нейросетью

«В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 29 августа до 8.00 мск 30 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 494 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», - сообщили в Минобороны.

В Псковской области объявляли беспилотную опасность с 00:07 до 6:57.

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