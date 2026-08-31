 
Общество

Андрей Ключко и Вера Алексеева выслушали проблемы жителей трех деревень Гдовского округа

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Депутат Собрания Псковского муниципального округа первого созыва, участник СВО, ветеран боевых действий Андрей Ключко совместно с главой Гдовского муниципального округа Верой Алексеевой провели ряд встреч с жителями нескольких населенных пунктов. В деревне Партизанская разговор состоялся в таком составе, а в Спицино и Ветвеннике к депутату присоединилась председатель окружного Собрания депутатов Ольга Галахова. Об этом Андрей Ключко сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Андрей Ключко / «ВКонтакте»

В центре внимания — вопросы, связанные с использованием природных ресурсов и доступом к водным объектам. Жители обозначили нюансы, которые требуют более пристального взгляда с точки зрения земельного и природоохранного законодательства.

«Будем разбираться с каждым случаем», — подчеркнул Андрей Ключко.

Также звучали темы безопасности и правопорядка. Жители акцентировали внимание на необходимости более тесного контакта с участковыми, а также на вопросах профилактики среди несовершеннолетних.

 

Обсуждались и состояния общественных пространств, клубов, а также жилого фонда, где накопленный износ требует осмысленных решений. Не остались без внимания и вопросы транспортной доступности, графиков движения автобусов и качества дорожного покрытия. Также прозвучали пожелания по стабилизации ситуации с энергоснабжением и созданию новых возможностей для занятости на местах.

«Каждая из этих тем — не просто перечень, а системные направления для нашей совместной работы. Благодарю жителей за неравнодушие!» — резюмировал Андрей Ключко.
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