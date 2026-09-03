 
Общество

Проблемы вывоза ТКО, отсутствия медработника и нереализованных проектов ТОС подняли жители трех куньинских деревень

0

Жители трех деревень Куньинского муниципального округа — Слепнёво, Борок и Ущицы — обсудили назревшие проблемы с депутатом Законодательного Собрания Псковской области Андреем Козловым и с главой округа Олегом Лебедевым. Об этом сообщил депутат на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Андрей Козлов / «ВКонтакте»

Жители деревни Слепнёво подняли вопросы вывоза мусора и неудовлетворительного состояния региональных дорог. Основными темами встречи в деревне Борок стало отсутствие медицинского работника и уличного освещения.

Отдельное внимание депутат уделил деревне Ущицы. Здесь обсудили сразу несколько вопросов. Жителей волнуют итоги конкурса ТОС: не получили поддержку проекты, которые являются продолжением прошлогодних инициатив. Также говорили об отсутствии освещения на улице Советской вдоль региональной дороги Ущицы — Лукино и необходимости обустройства здесь тротуара.

Отдельно подняли вопрос аварийного здания почты — жители считают необходимым строительство нового отделения. Ещё одна важная тема — догазификация. По словам жителей, по многим домовладениям договоры уже заключены и произведена оплата, однако частные дома до сих пор не подключены.

 
«Все обращения жителей зафиксировали. По каждому вопросу будем отдельно работать и взаимодействовать с профильными ведомствами и организациями», — резюмировал Андрей Козлов.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

Лебедев Олег Николаевич

Лебедев Олег Николаевич

Глава Куньинского муниципального округа.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026