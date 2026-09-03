Проблемы вывоза ТКО, отсутствия медработника и нереализованных проектов ТОС подняли жители трех куньинских деревень

Жители трех деревень Куньинского муниципального округа — Слепнёво, Борок и Ущицы — обсудили назревшие проблемы с депутатом Законодательного Собрания Псковской области Андреем Козловым и с главой округа Олегом Лебедевым. Об этом сообщил депутат на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Андрей Козлов / «ВКонтакте»

Жители деревни Слепнёво подняли вопросы вывоза мусора и неудовлетворительного состояния региональных дорог. Основными темами встречи в деревне Борок стало отсутствие медицинского работника и уличного освещения.

Отдельное внимание депутат уделил деревне Ущицы. Здесь обсудили сразу несколько вопросов. Жителей волнуют итоги конкурса ТОС: не получили поддержку проекты, которые являются продолжением прошлогодних инициатив. Также говорили об отсутствии освещения на улице Советской вдоль региональной дороги Ущицы — Лукино и необходимости обустройства здесь тротуара.

Отдельно подняли вопрос аварийного здания почты — жители считают необходимым строительство нового отделения. Ещё одна важная тема — догазификация. По словам жителей, по многим домовладениям договоры уже заключены и произведена оплата, однако частные дома до сих пор не подключены.