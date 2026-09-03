 
Общество

В ПсковГУ стартовал цикл мероприятий по цифровой безопасности

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В День солидарности в борьбе с терроризмом в Псковском государственном университете дали старт серии встреч, посвященных защите молодежи от деструктивного влияния в сети. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в университете.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

Открыл работу круглый стол на тему «Противодействие терроризму: юридическая ответственность и цифровая безопасность». Сегодня в формате открытого диалога студенты ИОСН, ПИШ, ИМЭБ, ИПЭУ вместе с экспертами обсудили, где проходит грань между свободой слова и противоправным контентом, какие действия в интернете могут повлечь уголовную ответственность и как защитить себя от вовлечения в деструктивные группы. Завтра диалог продолжат ребята из ИГУМ, ИМЭБ, Физмата и Промтеха.

 

А 8 сентября в 18:00 в соцсетях университета пройдет видеолекция «Психологическая безопасность студента: как противостоять деструктивному влиянию в цифровой среде». Эксперты ответят на вопросы о том, как работают манипуляторы в мессенджерах и соцсетях, по каким «красным флагам» распознать угрозу, а также к кому обратиться и что делать, если чувствуешь давление.

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