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Кардиолог рассказала, почему сверхожирение необратимо разрушает сердце

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Сверхожирение вызывает необратимые изменения в сердце и может привести к внезапной смерти, в том числе во сне. Снижение веса не гарантирует восстановления, сообщила врач-кардиолог высшей категории, доктор медицинских наук Валентина Козик.

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Понятие «сверхожирение» может появиться в российских клинических рекомендациях по борьбе с лишним весом. К этой категории предлагается относить пациентов с индексом массы тела (ИМТ) от 50 килограмм на 1 кв. м. ИМТ рассчитывают, разделив вес в килограммах на квадрат роста в метрах.

«При таких сверхвысоких массах тела в сердце происходят необратимые изменения. Это так называемое морбидное ожирение - вид ожирения, который несет угрозу жизни. Одно из самых опасных проявлений - дилатация сердца, то есть растяжение его камер и стенок», - сказала Валентина Козик.

Значительная часть пациентов с ИМТ выше 50 находится в группе риска внезапной смерти во сне, отметила она в беседе с ТАСС.

«У таких пациентов очень большая окружность талии, и во сне жир давит на диафрагму, формируя так называемый синдром Пиквика - храп и задержки дыхания. Это приводит к нарушениям ритма сердца, и человек может умереть не только от инфаркта в молодом возрасте, но и от остановки сердца во сне», - предупредила кардиолог.

По словам Валентины Козик, сердце не всегда восстанавливается и после снижения веса, особенно если человек долго жил с ожирением, а похудел резко. В таких случаях пациенту нужна пожизненная медикаментозная поддержка, в отдельных ситуациях - хирургическое вмешательство.

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