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Гастроэнтеролог предупредила о рисках употребления грибов

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Грибы считаются тяжелой пищей из-за высокого содержания хитина и клетчатки, которые запирают растительный белок и делают его биодоступность низкой, предупредила гастроэнтеролог Ольга Татарникова.

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«Культивируемые грибы (шампиньоны, вешенки) легче перевариваются, чем лесные. Сушеные или измельченные грибы также после приготовления более доступны для пищеварения», — рассказала она.

Для стимуляции выработки желчи собеседница редакции рекомендовала добавлять в грибы масла (сливочное и растительные). В свою очередь использование лимонного сока, уксуса, сметаны и томатной пасты поможет размягчить хитиновую стенку.

«Комбинируйте грибы с луком и чесноком — они запускают выработку пищеварительных ферментов», — добавила эксперт.

При этом врач отдельно подчеркнула, что картофель, бобовые, красное мясо и жирные соусы сочетать с грибами не следует. Они содержат много клетчатки и углеводов, замедляющих и ухудшающих переваривание, пишут «Известия».

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