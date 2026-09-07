Ближе к жизни: что нового принесут единые учебники в школы региона

В новом учебном году в школах продолжается переход на единые государственные учебники - теперь псковские школьники и их ровесники из Ростова или Владивостока будут изучать историю и обществознание по одинаковым учебным пособиям. Также вводятся новые школьные дисциплины и, соответственно, - новые учебники по ним.

О том, какие книжные новинки появятся в портфелях школьников, чем свежие учебники отличаются от своих предыдущих версий и как оценивают их педагоги, которым предстоит по ним работать, узнала Псковская Лента Новостей.

Равные условия

Переход на единые государственные учебники в 2026/2027 учебном году - это часть стратегии по созданию общего образовательного пространства в России. Главная цель, которую озвучивают представители Минпросвещения, - обеспечить равные условия для получения качественного образования каждым учеником вне зависимости от того, в каком регионе он живет.

«На федеральном уровне перед нами стоит задача обеспечить качество образования, которое позволит сохранить мировоззренческий и технологический суверенитет. Для этого уже сформированы единое образовательное пространство и единый перечень учебников»,- заявил министр образования Александр Сорокин, выступая перед педагогическим сообществом на областном педсовете.

В Псковской области, как и по всей России, поэтапно в течение нескольких лет вводилась единая линейка учебников по истории под редакцией Владимира Мединского и Александра Торкунова. На данный момент процесс практически завершен для всех классов - с 5-го по 11-й.

А с нового учебного года будет полностью обновлен фонд учебников по обществознанию. «С 1 сентября 2026 года предмет "Обществознание" будет преподаваться по единой государственной линейке только в 9-11 классах. Курс сокращается с шести до трех лет: раньше его изучали с 6-го класса. В федеральный перечень включены новые единые учебники под редакцией Дмитрия Медведева для 9-х и 10-х классов. Для одиннадцатиклассников переход на новую линейку запланирован позже - с 1 сентября 2027 года», - пояснил министр образования в ответе на запрос ПЛН.

Региональное министерство закупило литературу с нуля. «Для девятых классов учебники уже пришли. Муниципалитеты забирают их из единой точки выдачи в городе Пскове и распределяют по школам», - сообщил Александр Сорокин.

По словам министра, новые учебники по обществознанию принципиально отличаются от предыдущих версий по нескольким ключевым параметрам: содержанию, структуре и педагогическому подходу. «Главное отличие заключается в актуализации материала. Из курса убрали избыточную теоретическую базу, оставив наиболее значимые темы. Содержание максимально приближено к реальной жизни современного российского общества», - пояснил Александр Сорокин.

Также в программу для 9-го класса включен раздел «Цифровое государство», где на практических примерах разбирается работа портала «Госуслуги» и многофункциональных центров (МФЦ). Экономический блок дополнен прикладными знаниями о банковских картах, налогах, страховании и планировании семейного бюджета.

«Обновленный курс теснее интегрирован с историей, литературой и географией. Это позволяет школьникам рассматривать общественные процессы не изолированно, а в контексте взаимосвязи событий, культуры, экономики и права», - отметил министр образования.

Из-за сокращения срока обучения структура предмета «Обществознание» была полностью пересмотрена. Если раньше предмет изучали шесть лет (с 6-го по 11-й класс), то теперь линейка сжата до трех лет - только для старшеклассников (9-11 классы).

«Курс стал концентрированным: высвободившиеся часы направлены на углубленное изучение истории России. Изменился объем нагрузки: в 9-м классе на предмет отведено 34 часа в год, а в 10-х и 11-х классах - по 102 часа», - пояснил министр.

Кроме того, подача материала смещена от абстрактной теории к практике. «Над пособиями работала большая команда специалистов под руководством заместителя председателя Совета Безопасности Дмитрия Медведева. Помимо педагогов, в создании участвовали действующие юристы, экономисты и социологи, что обеспечило практическую достоверность примеров. Вместо заучивания определений школьники будут решать кейсы, связанные с защитой прав потребителей, трудоустройством, семейным правом и цифровой безопасностью. В текстах усилен акцент на гражданскую идентичность, служение Отечеству и разбор жизненных путей выдающихся государственных деятелей и героев современности»,- рассказал он.

ДНК России

Также в школы Псковской области поступит еще один новый учебник - по предмету «Духовно-нравственная культура России». Предмет будет вводиться поэтапно: с января 2027 года он появится у обучающихся 5-х классов, а со следующего учебного года -

у 6-7 классов.

«Новый предмет заменит прежний факультатив "Основы духовно-нравственной культуры народов России". Важно отметить, что это светский курс, не имеющий отношения к религиозному обучению. Он знакомит школьников с культурой народов России, духовным наследием страны, а также с биографиями государственных деятелей, ученых, военных и героев специальной военной операции», - рассказал Александр Сорокин.

Закупка новых учебников по предмету «Духовно-нравственная культура России» для 5-х классов будет проводиться централизовано министерством образования Псковской области. На эти цели будет направлено 1,3 млн рублей. Далее учебники будут переданы органам местного самоуправления для выдачи в школы согласно распределению.

К новым учебникам разработаны масштабные цифровые дополнения. Они не просто прилагаются к книгам, а интегрированы в единую федеральную образовательную цифровую среду. «Все эти цифровые инструменты призваны сделать обучение более прикладным: например, раздел "Цифровое государство" в учебнике обществознания подкрепляется практическими заданиями на симуляцию работы портала "Госуслуги", а уроки ДНКР сопровождаются виртуальными экскурсиями, что позволяет школьникам из любого региона увидеть памятники культуры своими глазами», - пояснил министр.

Все новые учебники проходят строгую экспертизу и масштабную апробацию перед включением в федеральный перечень. «Первичный контроль осуществляют ученые. В разработке материалов участвовали юристы, экономисты, социологи и историки - доктора и кандидаты наук. Содержание пособий выверяется на соответствие базовым документам государства. Окончательное решение о включении учебника в федеральный перечень принимает Министерство просвещения РФ после рассмотрения заключений экспертов», - пояснил министр образования.

Первые испытания новых пособий проводились до их официального утверждения - они были апробированы более чем в трехстах школах, расположенных во всех федеральных округах страны. К тестированию привлекались сотрудники институтов развития образования и действующие учителя. Обсуждение концепции и практическая проверка материалов шли в течение 2025–2026 годов.

Для работы с новыми учебниками также проводятся курсы и семинары. В течение летнего периода на базе ПОИПКРО 140 учителей прошли курсовую подготовку по преподаванию предмета «Обществознание» в соответствии с выпущенной новой линейкой учебников.

Обратная связь

Для сбора обратной связи от учителей и методистов предусмотрен комплексный механизм, который позволяет оперативно вносить правки в содержание учебников. Замечания и предложения учителя могут вносить на цифровой платформе «Моя школа» и портале «Единое содержание общего образования», а также звонить на горячую линию издательства «Просвещение». На уровне региона муниципальные и региональные методические объединения тоже проводят анализ и при необходимости формируют предложения для авторов-составителей.

Как оценивают новые учебные пособия учителя? Псковский преподаватель по обществознанию и истории Диана Серегина рассказала, что появление единых государственных учебников по истории и обществознанию стало самым обсуждаемым событием в школьном образовании за последнее время. «Для каждого репетитора выход новых пособий - это не просто новость из новостных лент, а прямая необходимость перестраивать образовательную траекторию. Как практик, ежедневно готовящий старшеклассников к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, я постаралась сразу детально изучить новые книги», - отметила педагог.

По ее словам, первое, что бросается в глаза при сравнении новых книг с изданиями прошлых лет, - это долгожданный уход от разрозненности. «Прежде учебники разных авторов могли предлагать противоположные трактовки одного и того же исторического события, что создавало путаницу в головах учеников при написании экзаменационных работ. В новых пособиях выстроена единая и понятная концепция», - высказала свое мнение преподаватель об обновленном комплексе учебников - единой линейке учебников по истории России и Всеобщей истории под редакцией В. Р. Мединского, А. В. Торкунова и А. О. Чубарьяна для старших классов, учебниках для 5–9 классов, а также пособиях по обществознанию под редакцией А. В. Торкунова и Л. Н. Боголюбова.

«В курсе истории потрясающим методическим решением стала параллельная синхронизация отечественной и мировой истории. Когда события в России и зарубежных странах представлены в единой хронологической связи, старшеклассникам гораздо проще удерживать в памяти причинно-следственные связи и решать комплексные задания на сравнение. Кроме того, история в учебниках наконец стала по-настоящему современной, а встроенные QR-коды, ведущие к первоисточникам, документальным фильмам и музейным экспозициям, делают процесс чтения интерактивным», - отметила Диана Серегина.

Учебник по обществознанию, по мнению преподавателя, также совершил заметный шаг вперед. «Он полностью избавлен от устаревших правовых норм и приведен в строгое соответствие с поправками к Конституции РФ 2020 года и актуальным законодательством. Появились важные, жизненные темы, о которых раньше приходилось рассказывать по сторонним методичкам: цифровая экономика, финансовая грамотность, кибербезопасность, особенности самозанятости и инвестиций», - заметила она.

По словам преподавателя, текст учебных пособий написан более живым и понятным подростку языком, а качественная картография и инфографика существенно облегчают усвоение сложных тем. «Новые учебники дают школьникам не просто набор фактов, а целостное мировоззрение. На такую сильную базу нам, репетиторам, намного проще и приятнее готовить учащихся к государственным экзаменам», - подчеркнула Диана Серегина.

Ежегодное обновление

Обновление фонда учебников на территории Псковской области происходит регулярно и ежегодно. Процесс инициируется непосредственно в образовательных организациях. В течение учебного года школы проводят инвентаризацию имеющегося фонда учебной литературы. На основе полученных данных формируются ежегодные заявки.

Как рассказали в региональном министерстве образования, обеспечение школ Псковской области учебной литературой происходит двумя основными путями. Первый - централизованные закупки. Это основной механизм пополнения фондов за счет средств регионального бюджета. Министерство образования Псковской области выступает государственным заказчиком: оно проводит конкурсные процедуры, заключает контракты с издательствами и осуществляет поставку тиражей напрямую в образовательные организации согласно распределению.

Второй - самостоятельное приобретение школами. Образовательные организации имеют право закупать учебную литературу. Как правило, это касается внеурочной деятельности, курсов по выбору, профильного обучения, углубленного изучения предметов, а также оперативной докупки небольшого количества экземпляров взамен утерянных или испорченных в течение года.

В 2026 году из бюджета Псковской области на обновление учебников выделено 149 млн рублей.

Переход на единые государственные учебники в Псковской области в 2026/2027 учебном году знаменует собой не просто смену книг, а системную реформу школьного образования. Отказ от разрозненных пособий в пользу единых линеек позволит обеспечить равные образовательные возможности для всех школьников страны, а изменение их содержания - сделать знания более прикладным и актуальными для современной жизни.

Светлана Синцова