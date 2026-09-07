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В сезон «обмена» кабачками псковичам напомнили об их пользе в рационе

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В сезон сбора урожая, когда все обмениваются кабачками, а бабушки так и норовят «подсунуть» их детям и внукам, управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает о пользе овоща и добавляет новые рецепты в копилку кулинаров.

Карточки: управление Роспотребнадзора по Псковской области / Мах

Идеальный продукт для лёгкого рациона, основа для гастрономических экспериментов, спасение для тех, кто устал от сложных блюд и герой осенних анекдотов про дачников. Всё это – кабачок! Он умеет быть разным: нежным крем-супом, хрустящими спагетти или даже основой для брауни.

В карточках подробно рассказали, почему диетологи так его любят кабачок, как найти на рынке самый сладкий и упругий экземпляр, а также какие небанальные блюда заставят полюбить этот овощ навсегда.

 

«Чтобы доказать, что кабачок заслуживает место на вашем столе, собрали всю важную информацию», - пояснили в управлении.

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