Проблемы охраны водных объектов Северо-Запада обсудили в Пскове

Межрегиональная конференция «Актуальные проблемы охраны водных объектов Северо-Западного федерального округа» прошла в Пскове. Организаторами выступили Министерство природных ресурсов и экологии Псковской области и Псковская областная общественная организация «Чудской проект».

Фото здесь и далее: Псковская областная общественная организация «Чудской проект»

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в общественной организации, в работе конференции приняли участие представители профильных ведомств, мунициапльных, научных и общественных организаций из Санкт-Петербурга, Смоленска, Пскова, Великих Лук, Ленинградской и Псковской областей. География участников подтвердила высокую заинтересованность в обсуждении водохозяйственных проблем макрорегиона.

С приветственным словом выступили министр природных ресурсов и экологии Псковской области Виктор Мусатов и руководитель Невско-Ладожского БВУ Марина Казьмина.

В своем выступлении Виктор Мусатов особо подчеркнул важность возобновления традиции ежегодных экологических конференций на площадках региона. Он напомнил, что ранее такие встречи регулярно проводились Великолукской государственной сельскохозяйственной академией на базе музея И.А. Васильева в поселке Борки Великолукского округа, а также Псковским государственным университетом. Министр выразил надежду, что нынешняя конференция станет отправной точкой для восстановления этой доброй традиции и придания ей статуса постоянно действующей экспертной площадки.

В ходе пленарных заседаний были рассмотрены ключевые вопросы водохозяйственной обстановки в бассейне реки Великая и Чудского озера, реализация федерального проекта «Вода России» на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, а также практические аспекты лицензирования водопользования и контроля за соблюдением водоохранных зон. Докладчики из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Смоленского Поозерья, Полистовского заповедника, Себежского нацпарка и других организаций поделились своим опытом работы и проблемами, с которыми им приходится сталкиваться.

Отдельное внимание было уделено проблемам качества питьевого водоснабжения городов (на примере Пскова и Великих Лук), внедрению водосберегающих технологий на муниципальных предприятиях и роли общественных институтов в экологическом просвещении населения.

По итогам конференции участники отметили необходимость регулярного обмена опытом и выработки совместных решений по охране водных ресурсов Северо-Запада. Завершилось мероприятие экскурсионной программой «К истокам Руси» в Изборск, что позволило сочетать деловую программу с знакомством с историко-культурным наследием Псковской земли.