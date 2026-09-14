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В Пскове открылся «ДоброДомик». ФОТОРЕПОРТАЖ

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В Пскове состоялось торжественное открытие благотворительного кафе «ДоброДомик». Здесь старшее поколение может получить бесплатную помощь - от питания до юридических консультаций.

Начиная с 1 октября, в День пожилого человека, по будням с 12:00 до 16:00 в «ДоброДомике» будут подавать благодарные обеды. Кроме того, уже с завтрашнего дня начнут работу благотворительная парикмахерская, кабинет психолога, класс компьютерной грамотности и большой досуговый центр. На открытии заведения присутствовали президент благотворительного фонда «ДоброДомик» Александра Синяк и депутат Псковской городской Думы, член попечительского совета фонда Антон Мороз. 

«ДоброДомик» - федеральный фонд помощи старшему поколению. Миссия проекта - окружать заботой и вниманием пожилых людей, выражать им благодарность за их труд и жизненный опыт. Подробнее об открытии - в фоторепортаже Анны Тягуновой.

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