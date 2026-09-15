Народная программа «Единой России»: развитие Псковской области и повышение качества жизни людей





Более десяти тысяч предложений и наказов жителей региона легли в основу Народной программы «Единой России» в Псковской области. Документ был принят делегатами партийной конференции и призван обеспечить развитие региона в 2026-2031 годах. Не менее важной задачей Народной программы является повышение качества жизни граждан. Особое внимание будет уделяться семьям с детьми, старшему поколению, людям труда, участникам специальной военной операции и их близким. Как и федеральная Народная программа, стратегический документ для Псковской области дает ответы на семь основных вызовов, стоящих перед Псковской областью и страной в целом. Это демографическая ситуация, кардинальное изменение рынка труда, необходимость сбалансированного развития субъектов Федерации и сокращения регионального неравенства, обеспечение опережающего, качественного экономического роста, глобальная технологическая революция, сбережение наших традиционных ценностей и культуры, укрепление безопасности Отечества.



Приоритеты Народной программы в Псковской области дают конкретные ответы на данные вызовы. В частности, «Единая Россия» гарантирует сохранение в областном бюджете новых региональных мер поддержки, введенных в 2025 году: выплаты 600 тысяч рублей молодой семье при рождении третьего или последующего ребенка, выплаты 100 тысяч рублей беременным студенткам очной формы обучения, полной компенсации стоимости обучения одного из детей многодетной семьи.



Депутаты фракции «Единая Россия» будут поддерживать в Законодательном Собрании Псковской области решения, направленные на защиту материнства, отцовства и детства, сохранение региональных выплат и развитие социальной инфраструктуры для семей. «Единая Россия» в Псковской области будет поддерживать финансирование дальнейшего обновления образовательной инфраструктуры. В ближайшие годы предстоит завершить пять крупных школьных проектов и капитально отремонтировать еще почти 30 школ.



Утвержденные планы дальнейшей модернизации первичного звена предусматривают строительство 40 модульных ФАПов, ремонт 57 объектов здравоохранения, закупку еще 48 автомобилей и пяти передвижных медицинских комплексов.



Местные и первичные отделения Партии продолжат сопровождать инициативы жителей и территориальных общественных самоуправлений от обсуждения идеи до подготовки проекта и общественного контроля. Депутаты фракции «Единая Россия» будут поддерживать участие муниципалитетов и ТОС в программах инициативного бюджетирования и помогать проектам получать финансирование.



Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Псковской области продолжит поддерживать финансирование ремонта региональных и местных дорог, мостов и обновления общественного транспорта. Один из главных проектов ближайших лет — второй пусковой комплекс Северного обхода Пскова с новым мостом через Великую. Продолжится развитие аэропорта: предстоит завершить новый терминал прилета и расширить маршрутную сеть.



Депутаты будут поддерживать развитие промышленной инфраструктуры региона, привлечение федерального финансирования и создание новых производств. Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Псковской области будет добиваться сохранения мер поддержки сельского хозяйства в региональном бюджете и контролировать их доступность для предприятий, фермеров и личных подсобных хозяйств. Партия поддержит программы льготного финансирования, социальные контракты для начинающих предпринимателей и специальные меры для участников СВО и членов их семей. Фракция «Единой России» в Законодательном Собрании Псковской области будет поддерживать культурные, образовательные и общественные проекты, которые сохраняют историческую память, связывают поколения и укрепляют культурную идентичность Псковской области. Партия продолжит содействовать сотрудничеству учреждений образования и культуры, общественных организаций, Русской православной церкви и других традиционных конфессий в просветительской, социальной и добровольческой работе. Партия будет поддерживать историко-культурные и этнографические фестивали, патриотические проекты для молодежи, благоустройство памятных мест и воинских мемориалов.



Поддержка участников специальной военной операции и их семей остается отдельным приоритетом Народной программы. Задача депутатов фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Псковской области — закреплять необходимые меры в областном законодательстве и бюджете, контролировать их исполнение. При участии фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании постоянно совершенствуется комплекс мер поддержки участников СВО и членов их семей.





*Все указанные в данном материале действия и планы реализуются на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

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