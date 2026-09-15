 
Общество

Псковские ветераны боевых действий предложили инициативу о выходе на пенсию в 60 лет

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Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский обсудил инициативу о возможности выхода ветеранов боевых действий на пенсию с 60 лет в ходе встреч с гражданами в Великих Луках. Как сообщил парламентарий в своем канале в мессенджере Мах, сначала прошла встреча в общественной приёмной «Единой России», где он пообщался с представителями ветеранских организаций города, а затем встретился с коллективом школы №17.

Фотографии: Александр Козловский / Мах

На встрече с ветеранами собрались представители городского Совета ветеранов, Ассоциации ветеранов СВО, фонда «Защитники Отечества», объединения ветеранов войны в Афганистане «ВетАфган», Великолукской городской организации малолетних узников. Разговор прошёл в формате открытого диалога — о мерах поддержки, льготах и тех вопросах, с которыми люди сталкиваются сегодня.

Среди конкретных предложений — необходимость помещения под склад для сбора и хранения гуманитарной помощи. Прозвучала и инициатива о возможности выхода ветеранов боевых действий на пенсию с 60 лет. «Это уже вопрос федерального уровня, который требует детального рассмотрения», — прокомментировал Александр Козловский.

На встрече с коллективом школы № 17 значительная часть разговора была посвящена вопросам жителей Великолукского муниципального округа. Многие сотрудники школы живут в близлежащих деревнях, поэтому хорошо знают, каких базовых вещей сегодня не хватает на сельских территориях.

По деревне Куракино говорили о необходимости газификации и проблемах с интернетом. В деревне Дубрава-2 жители ждут решения вопроса с водопроводом, также есть сложности со связью. В деревне Лычёво, в частности на улице Мира, люди не могут добиться подключения к стабильному интернету: для операторов строительство сети к небольшому количеству домов оказывается экономически невыгодным.

Обсудили и состояние дорог, освещение и благоустройство.

 
«За большими программами развития всегда стоят очень конкретные запросы людей — вода, газ, дорога, свет, интернет. По всем обозначенным сегодня вопросам будем смотреть возможные пути решения и подключать ответственные структуры», — заключил Александр Козловский.

 

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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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