Исполнилось 280 лет со дня рождения полководца Михаила Кутузова

Сегодня исполняется 280 лет со дня рождения полководца Михаила Кутузова. Как сообщает администрация Опочецкого муниципального округа в сообществе «ВКонтакте», эта земля хранит не просто память о великом полководце, а его настоящие семейные корни. Если проехать по муниципалитету, эти связи становятся почти осязаемыми.

Фото здесь и далее: администрация Опочецкого муниципального округа / «ВКонтакте»

В деревне Теребени располагается тихий погост и церковь Воскресенская с колокольней. По преданию, проектировал храм отец полководца, Илларион Матвеевич. Под алтарем этой церкви находится склеп родителей фельдмаршала - здесь покоятся Илларион и Анна Голенищевы-Кутузовы.

Деревня Матюшкино - бывшее имение семьи. До последних дней здесь жила сестра Михаила Кутузова Дарья. Сегодня от усадьбы остались старинная церковь, остатки парка и здание бывшего духовного училища, где когда-то готовили дьячков для местных церквей. 21 октября 2025 года у подножия церкви был установлен бюст Иллариону Голенищеву-Кутузову, выдающемуся военному деятелю и отцу великого полководца.

Село Ступино - еще одно владение Голенищевых-Кутузовых. От самого дома время не оставило камня на камне, но историческая память оказалась сильнее кирпича и дерева.

«История страны часто кажется чем-то далеким и масштабным. Но такие места напоминают: она всегда начинается с конкретной земли, конкретных семей и тихих сельских погостов. В этих названиях деревень история становится ближе и понятнее», - резюмировали в администрации муниципалитета.

Военная деятельность Михаила Кутузова началась в 1765 году. Он участвовал в русско-турецких войнах 1768-1774 гг. и 1787-1791 гг., служил в Крыму под командованием Суворова, был участником штурма Измаила. В Отечественную войну 1812 года Кутузов был избран начальником Петербургского и Московского ополчений. В августе 1812 года Александр I назначил его главнокомандующим всеми действующими армиями и присвоил звание генерал-фельдмаршала. Кутузов командовал русской армией в Бородинском сражении. По его настоянию на военном совете в Филях было решено оставить Москву, что дало возможность сохранить силы, получить подкрепление, а в дальнейшем – вытеснить наполеоновские войска из России, практически уничтожив их. За победу над Наполеоном Кутузову был пожалован титул светлейшего князя Смоленского. Бородинская битва, сражение под Тарутино, бои под Малоярославцем, Вязьмой, разгром французов на Березине навсегда прославили имя великого полководца.