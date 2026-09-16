В Петербурге на 71-м году жизни умерла актриса из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Заслуженная артистка России Наталья Данилова скончалась в Петербурге после тяжелой болезни — сообщил читатель «Фонтанки» и подтвердили в Театре имени Веры Комиссаржевской, где актриса играла после 2021 года.

Фото: Юрий Белинский / ТАСС

«Глубоко скорбим по поводу ухода из жизни замечательной актрисы и прекрасной ослепительной женщины», — говорится в некрологе театра.

Последней ролью Натальи Даниловой на этой сцене стала Ида в спектакле «С тобой и без тебя».

Наталье Даниловой было 70 лет, впервые на киноэкране она появилась в 13-летнем возрасте, сыграв у Игоря Масленникова в фильме «Завтра, третьего апреля…». Учиться в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии начала сразу со второго курса. После дипломного спектакля по пьесе Эмиля Золя актрису пригласил в БДТ Георгий Товстоногов, там она работала с 1977 по 1992 год.