Псковская курсантка стала победителем всероссийского проекта «Знать. Любить. Гордиться!»

Курсант 3 курса Псковского филиала Университета ФСИН России Мария Злодеева стала победителем всероссийского проекта «Знать. Любить. Гордиться!», пройдя путь от регионального отбора до финального этапа федерального конкурса. Наградой для победителей стала возможность выбрать туристическое направление и отправиться в путешествие по одному из регионов России, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото здесь и далее: Псковский филиал Университета ФСИН России

Конкурс проходил с 1 июня по 16 августа и включал в себя три этапа. На региональном уровне Мария Злодеева выполняла задания, посвященные истории, промышленности и выдающимся людям Псковской области. Высокий результат позволил ей войти в пятерку лучших представителей региона и продолжить участие на окружном уровне. Здесь конкурсантам предстояло продемонстрировать знания об истории и особенностях федерального округа, пройти тестирование и выполнить ряд интеллектуальных заданий. В результате в федеральный этап вышли только три представителя Псковской области, набравшие наибольшее количество баллов.

На заключительном этапе участники разрабатывали собственные туристические маршруты, продвигали их в социальных сетях, создавали тематические сообщества и организовывали мероприятия – от квестов до волонтерских инициатив. По итогам конкурса Мария Злодеева вошла в число победителей и получила сертификат на путешествие. Из предложенных направлений она выбрала Республику Коми.

С 7 по 11 сентября курсант вместе с другими победителями познакомилась с северным регионом. Маршрут начался в Усинске, где участники посетили город и деревню Усть-Уса, в том числе школу-музей. Затем на вертолете отправились к плато Маньпупунер – одному из наиболее известных природных объектов Урала. Программа продолжилась в горном приюте и включала ночевки в палатках, переход через брод и восхождение на гору Манарага – одну из высочайших вершин Уральских гор.