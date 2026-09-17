Читатели псковской библиотеки «Радуга» узнали, чем шалость отличается от вандализма

Встреча шестиклассников Естественно-математического лицея №20 с сотрудниками Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области состоялась в Детской экологической библиотеке «Радуга» города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фотографии: Централизованная библиотечная система Пскова

Встречу провели сотрудники Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Псковской области: заместитель начальника отдела, подполковник полиции Натальея Черняева и майор полиции Вероника Лотоцкая.

В рамках Всероссийской межведомственной операции «Подросток» полицейские рассказали, где проходит грань между шалостью и такими противоправными действиями как хулиганство и вандализм. И какие меры ответственности предусмотрены за эти правонарушения.

Эксперты-криминалисты также рассказали подросткам о том, как они раскрывают подобные преступления, как проводят экспертизы и на что способно современное оборудование, благодаря которому с помощью высоких технологий удается восстановить картину происшествия, найти неопровержимые улики и вычислить преступника даже по самым незначительным следам.

Самой интересной частью встречи стала проведённая в игровой форме операция по сбору улик на месте вымышленного преступления. Школьники узнали, что даже малейшее изменение окружающей обстановки заставляет следователей присмотреться внимательнее и может оказаться ключом к раскрытию преступления.

Ребята также получили уникальную возможность детально изучить содержимое профессионального чемодана эксперта-криминалиста с набором всевозможных приспособлений и инструментов для сбора улик. Кроме того, под руководством наставников каждый подросток смог на практике освоить технику дактилоскопирования.

Сотрудники библиотеки со своей стороны подготовили к этой встрече книжную выставку «Хулиганство на страницах книг: от шалости до вандализма», которая стала лишним поводом поговорить со школьниками об ответственности и осознанном выборе и о том, что они вступают в тот возраст, когда им придётся самим отвечать за все свои поступки.