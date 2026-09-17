Александр Котов поздравил Михаила Ведерникова с годовщиной работы на посту губернатора

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов поздравил губернатора Михаила Ведерникова с восьмилетием работы на посту главы региона 17 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Заксобрании.

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Михаил Ведерников встретился с президентом России Владимиром Путиным и представил итоги своей восьмилетней работы. Результаты включают рост собственных доходов бюджета, модернизацию коммунальной инфраструктуры, развитие транспортной сети, поддержку сельского хозяйства, благоустройство общественных пространств и решение повседневных проблем жителей.

Александр Котов отметил, что дата 17 сентября дает отличный повод напомнить о масштабных преобразованиях в регионе. Спикер подчеркнул энергию, исключительную работоспособность губернатора, его умение объединять вокруг себя профессионалов, выстраивать крепкую команду и направлять общие усилия на достижение поставленных целей.

Председатель Заксобрания также указал, что Михаил Ведерников умеет слышать людей, вести открытый диалог и оперативно реагировать на запросы граждан. По его словам, депутаты ценят нацеленность губернатора на конструктивное взаимодействие. «Мы вместе ищем эффективные решения даже в самых серьёзных ситуациях, опираясь на чёткое видение перспектив развития региона», - добавил он.

Работу в одной команде с таким сильным и ответственным лидером Александр Котов назвал большой честью. «От имени депутатов Законодательного Собрания желаю Михаилу Юрьевичу крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов на благо Псковской области!» - сказал в завершение спикер Заксобрания.