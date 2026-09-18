Детский фонд помог более чем 1 100 псковским школьникам собраться к учебному году

Псковское областное отделение Российского детского фонда завершило ежегодную благотворительную акцию «Здравствуй, школа!». Благодаря объединению усилий бизнеса, частных жертвователей и волонтеров необходимую поддержку к началу учебного года получили 1 108 детей Псковской области из социально уязвимых категорий, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении фонда.

Фото здесь и далее: Псковское областное отделение Российского детского фонда

Акция была направлена на помощь тем, для кого покупка базовых школьных принадлежностей становится тяжёлой финансовой нагрузкой, – это воспитанники интернатных учреждений, дети с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также ребята из малообеспеченных семей региона.

Волонтеры тщательно комплектовали каждый рюкзак, добавляя к школьным принадлежностям сладости, игрушки и листовки с правилами безопасности. Региональное отделение Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Псковской области уже несколько лет подряд передает такие материалы. Листовки рассказывают ребятам, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, куда звонить в случае беды и к кому обратиться за помощью на улице или в школе.

«Мы искренне благодарим каждого участника этой большой цепочки добра! Спасибо бизнесу за финансовую поддержку, жителям области – за пожертвования, и нашим волонтерам – за часы труда и теплоту рук при формировании каждого школьного набора. Вы сделали начало учебного года светлее и спокойнее для тех, кому это было нужнее всего!» – делится координатор программ Кристина Елецкая. «Мы искренне благодарим каждого участника этой большой цепочки добра! Спасибо бизнесу за финансовую поддержку, жителям области – за пожертвования, и нашим волонтерам – за часы труда и теплоту рук при формировании каждого школьного набора. Вы сделали начало учебного года светлее и спокойнее для тех, кому это было нужнее всего!» – делится координатор программ Кристина Елецкая.

Региональное отделение Российского детского фонда принимает школьные товары для детей в трудной жизненной ситуации круглогодично. Школьные принадлежности наряду с вещевой и продуктовой помощью передаются в семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, которые ежедневно обращаются за поддержкой в фонд со всей Псковской области.

Желающие помочь могут передать товары по адресам: Псков, улица Инженерная, дом 68 или переулок Конный, дом 7А. Также можно уточнить информацию и задать вопросы в социальных сетях или по телефонам: 533-880, 8-911-365-70-05.