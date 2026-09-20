 
Общество

Млечный Путь запечатлели над Спасской церковью в одной из деревень Куньинского округа

0

Млечный Путь над старой Спасской церковью в деревне Харитоново Куньинского муниципального округа запечатлел астроном-любитель Петр Митрофанов. Снимок опубликован в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Петр Митрофанов / «АстроПсков» / «ВКонтакте»

Как отметил Петр Митрофанов, он решил попробовать запечатлеть ясное ночное небо перед приходом Луны, которое прогнозировалось на юге Псковской области.

 

«Вначале наметил объект для съемки в Новосокольническом районе, но в итоге поехал в Куньинский, в котором ранее еще никакие архитектурные объекты не снимал. В деревне Встеселово расположен отреставрированный Никольский храм, но, к сожалению, там горели фонари, которые засвечивали храм, поэтому остановился для съемки у старой Спасской церкви в деревне Харитоново, расположенной в пяти километрах от Куньи. Однако, с погодой совсем не повезло. Только в девять вечера были некоторые просветы в облаках, но еще светила Луна, потом же, а затем все затянуло облаками и больше не прояснилось. Прождал до полуночи, а затем пошел обратно в Кунью. Тем не менее таймлапс все-таки поснимал, хотя по большей части в ролике будут облака, а не звезды и Млечный Путь», — поделился Петр Митрофанов.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026