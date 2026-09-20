Млечный Путь запечатлели над Спасской церковью в одной из деревень Куньинского округа

Млечный Путь над старой Спасской церковью в деревне Харитоново Куньинского муниципального округа запечатлел астроном-любитель Петр Митрофанов. Снимок опубликован в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Петр Митрофанов / «АстроПсков» / «ВКонтакте»

Как отметил Петр Митрофанов, он решил попробовать запечатлеть ясное ночное небо перед приходом Луны, которое прогнозировалось на юге Псковской области.

«Вначале наметил объект для съемки в Новосокольническом районе, но в итоге поехал в Куньинский, в котором ранее еще никакие архитектурные объекты не снимал. В деревне Встеселово расположен отреставрированный Никольский храм, но, к сожалению, там горели фонари, которые засвечивали храм, поэтому остановился для съемки у старой Спасской церкви в деревне Харитоново, расположенной в пяти километрах от Куньи. Однако, с погодой совсем не повезло. Только в девять вечера были некоторые просветы в облаках, но еще светила Луна, потом же, а затем все затянуло облаками и больше не прояснилось. Прождал до полуночи, а затем пошел обратно в Кунью. Тем не менее таймлапс все-таки поснимал, хотя по большей части в ролике будут облака, а не звезды и Млечный Путь», — поделился Петр Митрофанов.