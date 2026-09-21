В Псковской области срок рассмотрения заявлений о распоряжении маткапиталом ускорили до трех рабочих дней

Отделение Социального фонда России по Псковской области ускорило срок рассмотрения заявлений о распоряжении материнским капиталом до трех рабочих дней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

Социальный фонд продолжает сокращать сроки предоставления государственных услуг. По действующим правилам, заявление о распоряжении средствами материнского капитала рассматривается в течение пяти рабочих дней. Сегодня специалисты отделения СФР по Псковской области выносят решение по 99% заявлений раньше установленного срока.

«Сокращение сроков — это результат комплексной трансформации системы обслуживания. Выполняя поручение президента РФ, мы последовательно оптимизируем внутренние процессы. Уже в прошлом году срок рассмотрения был сокращён нашими специалистами вдвое: с десяти до пяти рабочих дней, в текущем - до трех. Для семей Псковской области это означает, что средства материнского капитала они смогут использовать быстрее: на улучшение жилищных условий, образование детей или другие важные цели», — отметил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Большинство решений о распоряжении средствами материнского капитала для родителей — владельцев сертификата также происходит без предоставления дополнительных документов и личных обращений в клиентскую службу. Им достаточно направить электронное заявление, чтобы средства на выбранные цели были выделены. На данный момент онлайн-формат охватывает 98% поступающих от жителей региона заявлений о расходовании материнского капитала, а 97% всех решений по ним специалисты выносят только на основании заявления, без запроса у семьи других данных.

Так, за восемь месяцев 2026 года отделение СФР по Псковской области удовлетворило более четырех тысяч заявлений семей о распоряжении материнским капиталом. Общая сумма средств, перечисленных семьям региона, составила порядка 1,5 млрд рублей.

Оставшиеся вопросы можно задать по телефону единого контакт-центра: 8-800-1-00000-1 или написать СФР в социальных сетях.