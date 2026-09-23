Невельчанина оштрафовали и лишили спиннинга за вылов трех мелких щук. Дело в отношении местного жителя об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 8.37 КоАП РФ, рассмотрел мировой судья судебного участка №20 Невельского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В ходе рассмотрения дела установили, что мужчина в акватории озера Гусино Невельского муниципального округа ловил рыбу на спиннинг из лодки. При осмотре его улова инспекторы выявили трех щук, имевших промысловый размер менее минимального, разрешенного для вылова, который составляет 40 см.

Мужчине назначили штраф в размере 2000 рублей с конфискацией спиннинга.