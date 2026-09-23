Псковское «Любятово» вошло в список любимых брендов россиян

Псковский бренд печенья и каш быстрого приготовления «Любятово» вошел в рейтинг любимых товаров повседневного спроса россиян.

Изображение: официальный сайт продукции

Первое место в рейтинге любимых брендов россиян занял Ozon, второе — «Яндекс», третье — «Сбер». Samsung расположился на четвертой строчке, Adidas — на пятой. Рейтинг 50 брендов, чаще всего связанных с товарами повседневного спроса и ретейлом, подготовлен аналитическим центром НАФИ при информационной поддержке РБК и индустриальной поддержке Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Товары повседневного спроса составили 32% рейтинга. Туда вошли:

«Простоквашино» — 12-е место;

Coca-Cola — 19-е;

«Добрый» — 20-е;

Nivea — 24-е;

«Яшкино» — 29-е;

«Любятово» — 30-е;

«Чистая линия» — 32-е;

L’Oréal — 33-е;

MIXIT — 37-е;

Milka — 38-е;

Dove — 40-е;

«Мираторг» — 42-е;

«Вкуснотеево» — 43-е;

«Коровка из Кореновки» — 47-е;

«Светаево» — 48-е;

Lay’s — 49-е.

Розничная торговля заняла 30% списка. Туда помимо Adidas вошли:

«Магнит» — 7-е;

Nike — 8-е;

«Пятерочка» — 9-е;

«Лента» — 13-е;

Gloria Jeans — 25-е;

Puma — 26-е;

IKEA — 31-е;

O’stin — 34-е;

«Золотое яблоко» — 35-е;

Zara — 36-е;

Reebok — 39-е;

«Чижик» — 41-е;

«Вкусвилл» — 44-е;

«Л’Этуаль» — 45-е.

Цифровые сервисы и технологии заняли 16% рейтинга. Туда кроме Ozon, «Яндекса» и «Сбера» вошли:

Wildberries — 6-е;

Т-банк — 14-е;

МТС — 17-е;

VK — 28-е;

«Авито» — 50-е.

Еще 12% списка заняли производители электроники и бытовой техники. Туда кроме Samsung вошли:

Apple — 10-е;

Sony — 11-е;

Xiaomi — 15-е;

LG — 22-е;

Bosch — 23-е.

Автомобильные бренды составили 6% рейтинга. Туда вошли:

Toyota — 16-е;

BMW — 21-е;

Mercedes-Benz — 27-е.

В категорию общественного питания вошли:

«Вкусно — и точка» — 18-е место.

В энергетическую категорию вошли:

«Газпром» — 46-е место.

Исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков назвал исследование «барометром», позволяющим следить за изменением предпочтений россиян. По его словам, рынку важно понимать, какие компании становятся любимыми брендами потребителей.

Рейтинг составили по итогам онлайн-опроса 30 тысяч совершеннолетних жителей всех федеральных округов. Респондентов просили назвать марку или компанию, которую они считают самой любимой и которая вызывает у них наиболее теплые чувства. Исследование проводилось с июня по сентябрь 2026 года.

В предыдущем рейтинге НАФИ, вышедшем в декабре 2025 года, первая пятерка состояла из тех же брендов, однако ее возглавлял Samsung. Ozon занимал четвертую строчку, «Яндекс» — вторую, «Сбер» — третью, Adidas — пятую.

Изменилась и отраслевая структура списка. Доля ретейлеров выросла с 18 до 30%, тогда как доля производителей товаров повседневного спроса сократилась с 36 до 32%, электроники и бытовой техники — с 20 до 12%, цифровых сервисов — с 18 до 16%, автомобильных брендов — с 8 до 6%.