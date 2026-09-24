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Эпилептолог приступил к работе в Псковской областной больнице

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Врач-невролог, специалист в области эпилептологии Юлия Потехина будет вести прием со 2 октября в поликлинике Псковской областной клинической больнице, сообщили в ПОКБ.

Фото: ПОКБ

«Отличные новости для жителей Пскова и области, нуждающихся в специализированной неврологической помощи. Со 2 октября в поликлинике ПОКБ будет вести прием врач-невролог, специалист в области эпилептологии Юлия Потехина. Своевременная консультация эпилептолога помогает точно установить диагноз, подобрать или скорректировать терапию и значительно улучшить качество жизни пациентов с пароксизмальными состояниями и другими неврологическими нарушениями», - сообщили в ПОКБ.

Прием будет осуществляться по понедельникам и пятницам. С 13:00 – 15:00 на улице Малясова, 2, корпус 10, консультативная поликлиника, кабинет №7.

Прием ведется бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования.

«Обратитесь в свою поликлинику по месту жительства к участковому врачу-неврологу или терапевту, получите направление на консультацию (форма 057/у) в ПОКБ, запишитесь на удобное время через контакт-центр или портал "Госуслуги". Чтобы прием прошел максимально продуктивно и врач мог сразу принять взвешенное решение, при себе необходимо иметь свежие результаты обследований – по мере возможности», - добавили в ПОКБ.

Список обследований:

  • Общий анализ крови (ОАК);
  • Биохимический анализ крови (БАК);
  • ЭКГ (электрокардиограмма);
  • ФЛГ (флюорография или рентгенография органов грудной клетки);
  • ЭЭГ (электроэнцефалограмма).
«Также не забудьте паспорт, полис ОМС и направление, а также результаты предыдущих исследований, МРТ или выписки, если они есть). Не откладывайте заботу о здоровье нервной системы. Профессиональная помощь стала ближе!» - пояснили в ПОКБ.

Для записи на консультацию нужно обратиться в контакт-центр ПОКБ по номеру телефона: 8 (8112) 29-57-00.

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