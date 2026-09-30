ПЛН стала самым цитируемым СМИ в регионе в первом полугодии 2026 года

Электронное периодическое издание «Псковская Лента Новостей» стало самым цитируемым средством массовой информации Псковской области по итогам первого полугодия 2026 года. Рейтинг медиаресурсов подготовила компания «Медиалогия».

Из данных компании следует, что индекс цитируемости Псковской Ленты Новостей составляет 12,57. Третью строчку рейтинга заняло радио ПЛН FM (102.6 FM) с индексом цитируемости 5,91. На пятом месте еще одно СМИ из медиахолдинга «Гражданская пресса» - «МК в Пскове» (индекс цитируемости 1,73).

Интерес вызывает тот факт, что один из главных рупоров государственного медиахолдинга - «Первый Псковский» опустился на предпоследнее место. Его обогнали печатное издание «КурьерЪ» и средство массовой информации из южной столицы региона - Luki.ru.

В медиарейтинг вошли СМИ Псковской области, специализированные ресурсы при подсчете не учитывались. Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости (ИЦ) «Медиалогии». Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 111 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы, а также взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер.

Период исследования: 1 января – 30 июня 2026 года.