Пациенты смогут предъявлять полис ОМС через мессенджер Max

Пациенты могут при обращении в медицинскую организацию предъявить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) через мессенджер Max, сообщили в Минздраве России.

«Полис ОМС можно предъявить через мессенджер Max . В сервисе "Цифровой ID" доступна его электронная версия, которую можно использовать при обращении в медицинскую организацию», - говорится в сообщении Минздрава в мессенджере Max в среду.

Он принимается наравне с бумажным или пластиковым полисом ОМС, уточнили в министерстве.

Кроме того, в национальном мессенджере Max россиянам доступны запись к врачу, закрытие больничных, а также телемедицинские консультации с медицинскими специалистами, добавили в Минздраве.