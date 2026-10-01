«Альфа-Банк» открыл в Пскове обновленный офис формата Smart Branch

После реконструкции, в Пскове открыл свои двери обновленный офис «Альфа-Банка», расположенный по адресу: улица Яна Фабрициуса, дом 27. О его работе, а также о банковских продуктах и услугах рассказывает региональный управляющий Ирина Баранова.

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— Сейчас в помещении банка стало заметно просторнее и многолюднее. За счет чего?

— Мы действительно существенно расширили и перепланировали помещение, сделали его более просторным, светлым, комфортным, экологичным и технологичным. Сейчас в офисе размещена универсальная фронт-линия по предоставлению банковских услуг для физических и юридических лиц.

Новый формат офиса Smart Branch – это новая философия обслуживания! Мы используем современные процессы и передовые технологии, для того, чтобы клиентам получить максимально быстрое, комфортное и безопасное обслуживание. Для Псковского региона это уже не первый офис, открытый в таком формате. Уже достаточно давно и успешно в таком формате у нас работают офис в Пскове (Рижский проспект, дом 16), и офис в Великих Луках (проспект Ленина, дом 39).

А что касается многолюдности – это объясняется расположением офиса в вблизи крупнейших транспортных развязок и востребованностью наших услуг среди новых и действующих клиентов.

— Какие интересные предложения банк готов предоставить клиентам на текущий момент?

— Наши отделения по прежнему оказывают весь спектр услуг для клиентов физических и юридических лиц. Продуктовая линейка банка постоянно обновляется и адаптируется под клиентские запросы и ситуацию на рынке. Для физических лиц – это дебетовые карты с выгодным кешбэком и возможностью оформления семейного банка, перевод пенсии в «Альфа-Банк» с возможностью получить бонусы от банка до 9 000 рублей, наша новая кредитная карта 150 дней без процентов, мобильная связь от «Альфа-Банка» («Альфа-Мобайл») с очень выгодным тарифом, привлекательные ставки по вкладам и накопительным счетам, а так же страховые и инвестиционные продукты. Сотрудники офиса всегда готовы проконсультировать и подобрать для клиентов оптимальные варианты.

«Альфа-Банк» - флагман в предоставлении услуг для юридических лиц. В нашем новом офисе, в комфортной обстановке, клиент может решить все вопросы связанные с обслуживанием юридических лиц или ИП: подобрать оптимальный пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, оформить кредит на выгодных условиях, получить консультацию и подключить торговый или интернет -эквайринг, в том числе с сервисом приема чаевых Нет монет. В настоящий момент в банке действует акция, рамках которой можно воспользоваться услугой торгового эквайринга под 1% на пять месяцев.

Также в нашем банке разработаны дополнительные сервисы, использование которых, существенно снижает административную и бухгалтерскую нагрузку на предпринимателя. Помимо решения банковских вопросов в офисе можно провести переговоры с партнерами, подписать документы, провести презентацию.

— Нашу читательскую аудиторию особенно интересует ситуация с зарплатными проектами. Какие новшества по этим проектам предлагает банк для своих клиентов?

— Для зарплатных клиентов на данный момент предлагаем очень выгодный кешбэк: вернем до 5 000 рублей за покупки в категориях на выбор и еще до 5 000 рублей в сервисах «Афиши», «Заправки» и «Тревел». Плюс повышенная ставка до 20% годовых по «Альфа-Вкладу» . Эти преимущества в совокупности с бесплатным выпуском и обслуживанием карты, бесплатными переводами и оплатой ЖКУ делают нашу зарплатную карту очень выгодной и удобной.

Условия актуальны на 01.10.2026. Подробные условия на сайте банка.

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