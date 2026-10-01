39 случаев присасывания клещей произошли в Псковской области за неделю

39 человек обратились за медицинской помощью после присасывания клеща в Псковской области с 21 по 27 сентября. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
С начала сезона в Псковской области 2360 человек обратились в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей. Чаще всего паукообразные нападали на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.
Топ-5 городов и округов по количеству случаев присасывания клещей:
- Псков – 516
- Великие Луки – 409
- Псковский МО – 150
- Опочецкий МО – 148
- Невельский МО – 148
В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона исследовали 2881 клещ: снятых с людей – 2315, из объектов окружающей среды – 566.
Пораженность паукообразных клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:
- клещевым вирусным энцефалитом – 0,09%,
- иксодовым клещевым боррелиозом – 29,07%,
- моноцитарным эрлихиозом человека – 2,06%,
- гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,93%.
Специалисты диагностировали два случая клещевого вирусного энцефалита и семь случаев клещевого иксодового боррелиоза.
В Пскове и Великих Луках работают пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.