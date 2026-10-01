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39 случаев присасывания клещей произошли в Псковской области за неделю

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39 человек обратились за медицинской помощью после присасывания клеща в Псковской области с 21 по 27 сентября. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области. 

С начала сезона в Псковской области 2360 человек обратились в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей. Чаще всего паукообразные нападали на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.

Топ-5 городов и округов по количеству случаев присасывания клещей:

  • Псков – 516
  • Великие Луки – 409
  • Псковский МО – 150
  • Опочецкий МО – 148
  • Невельский МО – 148

В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций региона исследовали 2881 клещ: снятых с людей – 2315, из объектов окружающей среды – 566.

Пораженность паукообразных клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

  • клещевым вирусным энцефалитом – 0,09%,
  • иксодовым клещевым боррелиозом – 29,07%,
  • моноцитарным эрлихиозом человека – 2,06%,
  • гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,93%.

Специалисты диагностировали два случая клещевого вирусного энцефалита и семь случаев клещевого иксодового боррелиоза.

В Пскове и Великих Луках работают пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций. 

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